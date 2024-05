„Sztankovicsozott”, és szabaddá tette magát az edző, akiről a Mandiner megírta, hogy Újpesten kaphat munkát

Nyitókép: Facebook/Shababalahlidubaifc

Mint beszámoltunk róla, az Újpest FC javában keresi az új vezetőedzőjét, miután nem marasztalta a tavasszal kinevezett Mészöly Gézát. Több hazánkban is ismert jelölt vagy önjelölt neve is szóba került a napokban a médiában, közülük a Nyíregyházát az élvonalba juttató, Fradi-kötődésű Tímár Krisztiánnal kapcsolatban klubja jelezte, számít rá, egyébként sem érkezett megkeresés a Szparihoz. A Fehérvári Bartosz Grzelak a kezdeti bukdácsolás után jól, egyenletesen teljesített a negyedik helyre befutó székesfehérváriaknál, meglepetés lenne, ha most váltana.