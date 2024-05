Nyitókép: Illyés Tibor / MTI

A múlt héten a Premier League-ben és az NB I-ben is befejeződtek a küzdelmek, így jelenleg is a nyári szünetét tölti a Liverpool magyar klasszisa, Szoboszlai Dominik, valamint a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs. Addig is azonban a két középpályás együtt bulizott Budapest egyik ötödik kerületi szórakozóhelyén csütörtök éjjel – írta meg a csakfoci.hu.

A portál egy olvasótól kapott videót is megosztott. A felvételen az látszik, ahogy Szoboszlai néhány pillanat erejéig beállt a dj-pult mögé és bekeverte a fociszurkolók egyik kedvenc dalát, ami jól hallhatóan elnyerte a közönség tetszését.