Melyik olasz óriásklub csap le a fiatal sztáredzőre?

Thiago Motta, az olasz Bologna szakvezetője

A Bologna a szezon első tíz bajnokiján hat döntetlent játszott, ezt követően viszont beindult a szekér, karácsonyig csak Firenzében kapott ki, miközben az Olasz Kupa nyolcaddöntőjében még a listavezető, BL-döntős Inter otthonában is tovább tudott jutni. A téli hullámvölgyet sikeresen túlélte a bolognai együttes, február eleje óta kilenc bajnoki győzelem és mindössze egyetlen – az éllovas Inter elleni – vereség került a statisztikákba. A 41 éves olasz-brazil szakember másfél éve dolgozik Bolognában, edzői pályafutása hajnalán a Genoa és a Spezia edzéseit irányította, de korábbi állomáshelyein a közelébe sem ért a 1,71-es bolognai pont/meccs mutatójának. Az idei szereplés a klub fénykorát idézi:

érdekes magyar vonatkozás, hogy a városi aranycsapat edzőjét Weisz Árpádnak hívták az 1930-as évek derekán.

Motta Brazíliában született, de tinédzseréveinek a végét már a Barcelona utánpótlásában töltötte. Részese volt a klub újbóli felemelkedésének, a Messi-korszak elejének, a katalán klub második BL-sikerének. Egy sérüléssel terhelt atléticós kitérő után Olaszországba költözött, előbb a Genoa, majd az Inter középpályáján szervezett, a milánóiakkal újabb BL-sikerére is büszke lehet, mialatt új hazájában az olasz válogatottban is bemutatkozhatott. Pályafutása utolsó hat szezonjában a PSG kötelékébe tartozott, itt kezdte el edzői pályafutását is a klub utánpótlásában.