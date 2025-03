„Szégyellem, hogy téged választottalak” – nagy reményekkel érkezett, hónapok alatt megbukott a BL-győztes játékos

A Juventus labdarúgócsapatának vezérkara tavaly nyáron abban a reményben nevezte ki a Bolognával az előző bajnoki idényben negyedik helyen záró Thiago Mottát vezetőedzőnek, hogy irányításával a gárda inkább hamarabb, mint később ismét a Scudettóért harcoljon (a Juve 2020 óta nem volt bajnok). Ennek érdekében a klub szokatlanul nagy beruházásokat végzett az elmúlt évekhez képest,

Teun Koopmeiners (54.7 millió euró, középpályás, Atalanta),

Douglas Luiz (51.5 millió euró, középpályás, Aston Villa),

Khéphren Thuram (20.6 millió euró, középpályás, Nice),

Nico González (8.4 millió euró, kölcsönben, támadó, Fiorentina),

Francisco Conceicao (7 millió euró, kölcsönben, támadó, Porto),

Michele Di Gregorio (4.5 millió euró, kölcsönben, kapus, Monza) és

Pierre Kalulu (3.3 millió euró, kölcsönben, középhátvéd, AC Milan)

összesen 150 millió euró értékben érkezett az együtteshez.

A 42 éves Motta vezetésével a torinói alakulat ért el szép sikereket az ősszel, a Bajnokok Ligája alapszakaszában például megverte a PSV-t (3–1), emberhátrányban az RB Leipziget (3–2), valamint a Manchester Cityt (2–0) is, de a kiegyensúlyozottság mindvégig hiányzott a teljesítményéből.

Az olasz bajnokságban a 22. fordulóig egyszer sem kapott ki a csapat (akkor a Napolitól szenvedett 2–1-es vereséget), mégsem lehetett rá aranyesélyesként tekinteni, mert 13 döntetlen mellett csak nyolcszor győzött, és a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok közül a Cagliari, a Parma és a Venezia is pontot rabolt az otthonából.

A problémák az új év elején megszaporodtak: az volt a kisebb baj, hogy a csapat kikapott az éppen akkor edzőváltáson áteső Milantól az Olasz Szuperkupa elődöntőjében (1–2), a nagyobb, hogy Mottának nézeteltérései támadtak a keret egyik legrutinosabb tagjával, az öltöző vezérével, a csapatot több mint öt éven át szolgáló Danilóval, aki január végén közös megegyezéssel el is hagyta a klubot, és hazatért a Flamengóhoz. Rajta kívül távozott az együttestől a saját nevelésű Nicolo Fagioli is, aki Mottánál csak epizódszerepet kapott, az őt kölcsönvevő Fiorentinánál azonban ismét kezd formába lendülni.

A Football Italia átfogó cikke szerint Motta úgy gondolta, a Juventus keretében több vezéregyéniség is van – talán ez is a magyarázata, hogy többször is megváltoztatta a csapatkapitány személyét (Danilo, Federico Gatti, Koopmeiners és Weston McKennie is viselte a karszalagot ebben a kiírásban) –, de valójában egyedül magát tartotta az öltöző parancsnokának, ami nyilvánvalóan nem vezetett jóra.

Februárban a Juventus kiesett a Bajnokok Ligájából (az egyenes kieséses szakasz első fordulójában 4–3-as összesítéssel maradt alul a holland PSV-vel szemben), majd – ahogy Motta fogalmazott – „szégyenletes” módon az Olasz Kupából is az Empoli ellenében. De abba még kapaszkodhatott a vezetőedző, hogy együttese a bajnokságban sorozatban öt meccset megnyert, így fellépett a negyedik helyre, és hat pontra megközelítette a listavezető Intert.

Aztán jött a március, és az Atalanta elleni 0–4, amely a Juventus történetének legsúlyosabb hazai veresége volt 1967 óta, majd idegenben a Fiorentina elleni 3–0-s zakó (Fagioli két gólpasszal zárta a találkozót…), ami már Motta állásába került.

A „zebrák” az első 29 meccsükön csak 52 pontot szereztek a Serie A mostani kiírásában, ez a leggyengébb mutatójuk a bajnokság ezen szakaszában az elmúlt 13 évben.

A vártnál gyengébb eredményekért természetesen nemcsak a vezetőedző a felelős, hanem például a játékoskeret megerősítésére szánt összeget tavaly nyáron rossz helyeken elköltő Cristiano Giuntoli sportigazgató is, akinek a közös munka utolsó napjaira annyira megromlott a kapcsolata Mottával, hogy az elválás előtti órákban – a La Gazzetta dello Sport jelentése szerint – azt mondta neki:

Szégyellem, hogy téged választottalak erre a feladatra.”

Bizonyítékul arra, hogy Motta mennyire nem ápolt jó viszonyt a játékosaival, csak egyetlen Juventus-labdarúgó búcsúzott el tőle a közösségi médiában, a 21 esztendős Samuel Mbangula, aki az olasz tréner irányítása alatt mutatkozott be és szerezte meg az első gólját a felnőttcsapatban. „Köszönök mindent, edző! Soha nem fogom tudni eléggé meghálálni, hogy az első naptól kezdve hitt bennem, és lehetővé tette számomra, hogy megvalósítsam a legfontosabb álmomat. Amióta megérkezett, mindig a legjobbat akarta nekünk, és ezt be is bizonyította. Minden jót kívánok a jövőben!” – írta a belga utánpótlás-válogatott Mbangula.

Na, de hogyan tovább?

A vezetőség az évad végéig a klub korábbi középhátvédjét, az „Öreg Hölgynél” 1998 és 2007 között több mint 170 hivatalos mérkőzésen szereplő Igor Tudort bízta meg a csapat irányításával, aki Andrea Pirlo segítőjeként a 2020–2021-es idényben már dolgozott a Juve edzői stábjában, legutóbb pedig tavaly tavasszal a Lazio trénere volt.

Az olasz sajtóban kiszivárgott hírek szerint a 46 esztendős horvát szakvezető a nyárig 500 ezer eurót (több mint 200 millió forint) keres majd a Juventusnál, és a megállapodása automatikusan meghosszabbodik egy évvel, ha az együttes a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy hely valamelyikén végez a bajnokságban. Ugyanakkor a torinói egyletnek július végéig lehetősége lesz egyoldalúan felbontania a kontraktusát, akkor is, ha a csapat kiharcolja a BL-szereplést.

A Juventus utolsó kilenc bajnokija ebben az idényben: Genoa (12. helyezett, otthon), AS Roma (7., idegenben), Lecce (16., o), Parma (17., i), Monza (20., o), Bologna (4., i), Lazio (6., i), Udinese (10., o), Venezia (19., i)

Nem titok, a Juve vezérkara hosszú távon nem Tudorral tervez, helyette a legutóbb a szaúdi válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Roberto Mancinit, a Napolival a bajnoki címért küzdő Antonio Contét vagy a jelenleg a szaúdi Al-Nasszrt irányító Stefano Piolit szeretné megnyerni vezetőedzőnek (Mancini már most is jelölt volt, de állítólag azért nem ő lett a befutó, mert nem fogadta el azokat a feltételeket, amelyekre horvát kollégája rábólintott).

A sor tehát most Tudoron van, az ő feladata, hogy megmentse a Juventus idényét, és a csapatot a Serie A legjobb négy együttese közé kormányozza – s ezáltal vonzóvá tegye a gárda kispadját a sztáredzők számára.

A nyitókép forrása: Isabella Bonotto / AFP