Ez lesz Kylian Mbappé utolsó párizsi BL-tánca? (videó)

Nyitókép: Facebook/PSG

***

Kedden és szerdán rendezik az elődöntők visszavágóit a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A legrangosabb európai kupasorozat fináléjába elsőként a Paris SG vagy a Borussia Dortmund juthat be a 2023/2024-es idényben. A múlt heti odavágón a németek győztek hazai pályán a felvételen is látható Niclas Füllkrug-góllal. Közel 80 ezer drukker mellett a szerencse is a BVB pártján állt, kétszer is a kapufa segítette ki a sárga-feketéket. A humoros drukkerek szerint a Sárga Falat (Yellow Wall, így hívják a dortmundi ultrákat az egyik kapu mögött) is magával kell vinnie a francia fővárosba Edin Terzics csapatának.

Magabiztos párizsiak

A lefújás után csalódott PSG-játékosok szédelegtek a dortmundi stadion gyepén, ám a látottak alapján nem volt okuk a szégyenkezésre. A vezetőedzőjük a vereség ellenére egyáltalán nem veszített a magabiztosságából.

„Biztos vagyok benne, hogy továbbjutunk.

Otthon általában teljesen más felfogással és más forgatókönyv szerint játszunk, ebben a szezonban a mostani lesz az első alkalom, hogy egy párharc visszavágójára Párizsban kerül sor. Nincs vesztenivalónk, menni fogunk az eredményért. Most is kiváló volt a hangulat, 3 ezer szurkoló kísért el minket, hazai pályán 50 ezren szorítanak majd nekünk. Csak a továbbjutást tartjuk szem előtt” – nyilatkozta még a németországi találkozó után Luis Enrique, a PSG spanyol vezetőedzője, aki hétfőn, a visszavágó előtt még elszántabb volt.

„A cél az, hogy nyerjünk, és először egy gólt szerezzünk. Ha kapunk egy gólt, az sem probléma. Nyugodtnak kell maradnunk ugyanúgy, ahogy a Barcelona ellen tettük. Bármilyen helyzetben is találjuk magunkat, meggyőződésem, hogy a csapatom harcolni fog! Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon magas szintű meccs lesz, mint az első találkozó. Szeretnénk bejutni a döntőbe, de ahhoz jobbnak kell lennünk, mint ez a nagyszerű Borussia Dortmund.”

A brazil hátvéd, Marquinhos is megszólalt a hétfői sajtótájékoztatón. Mint mondta, 11 éve a párizsiak játékosa, s ez lesz a harmadik BL-elődöntője, s nem tett le arról, hogy egyszer megnyerje a sorozatot a PSG-vel.

„Ebben a szezonban megvan az a magabiztosság és a vágy, hogy trófeákat nyerjünk.

Még mindig bízunk abban, hogy nagyszerű dolgokat csinálunk. Jelenleg a fiatalok és rutinosak keveréke nagyon jól működik.

Az edző szereti ezt alkalmazni, és őszinte a játékosokkal. Úgy gondolom, hogy még azok is hisznek benne, akik nagyon fiatalok. Tudjuk, mit kell tennünk a pályán, még akkor is, ha nem mindenkinek ugyanaz a tapasztalata, ez tesz minket erőssé” – fogalmazott a 29 éves brazil.

Mbappé-faktor

Kétségtelenül tehetséges a 21 éves Bradley Barcola és 18 esztendős Warren Zaire-Emery, de – főképp Messi és Neymar távozásával – ismét Kylian Mbappé a PSG kulcsembere. A szezonban 45 meccsen 43 (közte 8 BL-) gólnál jár a világbajnok támadó, aki

úgy tűnik, egyre inkább csapatban gondolkodik, s rájött: csak a társaival együtt lehet BL-győztes.

A nyáron a szerződése lejártával vélhetően a Real Madridhoz távozó 25 éves klasszis az utolsó nemzetközi meccse előtt áll Párizsban. A ráadás Londonban jöhet össze, a Bajnok Ligája döntőjében...

A dortmuniaknál is lesz egy búcsúzó kiválóság, aki még egy nagyot alkotna: Marco Reus 12 év elteltével nem kap új szerződést a következő idényre.

Surranópályán

Dortmundi részről Sebastian Kehl sportigazgató is megszólalt. A korábbi labdarúgó szerint a párizsiak az esélyesebbek, hazai pályán különösen. Ugyanakkor a legutóbb 11 éve döntős, 1997-ben Bajnokok Ligája-győztes BVB számára már az inagy dolog, hogy idáig eljutott.

„Óriási lépés lenne. Azt hiszem,

szenzációt keltettünk Európában azzal, hogy ilyen hosszú idő után ismét bejutottunk az elődöntőbe, a klub történetében negyedszer.

Már ez is nagy eredmény, ismét a reflektorfénybe kerültünk. Gazdasági szempontból is nagyszerű dolog lenne a döntőbe kerülés, és egyben hatalmas élmény lenne minden BVB-rajongó számára.”

A Paris SG – Borussia Dortmund mérkőzés kedden, 21 órakor kezdődik, szerdán a másik elődöntő visszavágóján – az idegenbeli 2-2 után – Madridban fogadja a rekordgyőztes Real a Bayern Münchent.

Tíz éve német házi döntőt rendeztek, 2020-ban éppen a bajoroktól kapott ki a döntőben a PSG. Akárhogy is alakul, parádés lesz a finálé párosítása.