Van, akinek Magyarországról Bukaresten át vezet az útja Párizsba

Most viszont nagyon jók az esélyei arra, hogy Párizsban immár valóban olimpikonná váljon, miután a világranglistán 29 helyet javítva az 53. helyen áll – írja az MTI. Az ötkarikás játékok tenisztornáján a férfi és a női egyesben is a június 10-én kiadott világranglista első 56 helyezettje szerepelhet, azzal a kiegészítéssel, hogy egy nemzetből maximum négy játékos vehet részt a tornán, vagyis ennek köszönhetően általában még a 65-70. hely környékéről is oda lehet kerülni a résztvevők közé.

Jelen állás szerint a 63. hely még olimpiai részvételt jelent, de ez persze június elejéig változhat.

Fucsovics legközelebb az április 30-án kezdődő ATP Challenge Tour cagliari versenyen indul, majd rá következő héten részt vesz a római ezres mesterversenyen, aztán május végén kezdődik a francia fővárosban a Roland Garros, amelyen főtáblás.

Másik magyar klasszisunk, Marozsán Fábián egy helyet lépett előre az előző héthez képest, miután a barcelonai tornán a nyolcaddöntőig jutott. Ő most a 38.

Tehát jó esély van arra, hogy Párizsban két férfi teniszezőnk is ott legyen a mezőnyben.

Jó hír az is, hogy a nőknél visszakerült a legjobb száz közé Bondár Anna. A jelenlegi első számú magyar női játékos a svájci Chiassóban rendezett, 75 ezer dollár összdíjazású ITF-tornán döntőt játszott, a ranglistán pedig 13 pozíciót javítva a 95. Gálfi Dalma két helyet rontva a 137., Udvardy Panna egyet visszacsúszva a 151., míg a párosban vasárnap versenyt WTA-tornát nyerő Babos Tímea maradt a 180.

A férfiaknál továbbra is a szerb Novak Djokovics, a nőknél pedig a lengyel Iga Swiatek áll az élen.