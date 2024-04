Száz nap múlva olimpia – magyar aranyesélyekkel

Nyitóképen: Húsz év után újra olimpiai résztvevő a női kézilabda-válogatott. Fotó: MTI / Derencsényi István

A magyar sport századik olimpiai bajnoka, Hegedüs Csaba birkózó éppen a müncheni ötkarikás játékok előtt kapta a Tuskirály elnevezést, hiszen mindegyik ellenfelét két vállra fektette. Az olimpián esélyeshez méltóan aranyérmet szerzett, mégis egy keserű emlék felidézésével kezdi: mint elárulja, életében nem felejti el az 1972-ben történteket. S nem csak az olimpiai elsősége miatt…

„Elevenen végigéltem a müncheni terrortámadást, sosem felejtem el: délután fél kettőkor törtek be a velünk szemben lévő izraeli szállásra. 16 órakor mentem mérlegelni, hiszen aznap kezdődött a versenyünk. Képzelheti, milyen lelkiállapotban kellett végigküzdeni a mérkőzéseket, de mentálisan szerencsére sikerült annyira felpörögnöm, hogy abszolút ki tudtam zárni a külvilágot. Ha Párizsra gondolok, nem véletlenül imádkozom azért, hogy fogjon össze a világ, és békében, rendzavarás nélkül zajoljon le az olimpia. Biztos vagyok benne, hogy a franciák színvonalas eseményt bonyolítanak le.”

Hegedüs Csaba: A férfivízilabda a szívem csücske!

A birkózólegenda szerint már csak azért is színvonalas olimpiára

számíthatunk, mert minden idők legnehezebb kvalifikációja zajlott és zajlik, a sportágak hihetetlenül sokat fejlődtek, és bár mindig idézzük Pierre de Coubertin legendás mondatát, miszerint „nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos”, ez a párizsi eseményre különösen igaz: már az is óriási teljesítmény, ha valaki kvalifikálta magát. Hegedüs sportágában, a birkózásban eddig csupán négy kvalifikáció jött össze, a birkózó egy aranyéremben mindenképpen reménykedik. „Ezenkívül kajak-kenuban két aranyat biztos hogy összehozunk, vívásban rég voltunk ennyire sikeresek, tehát ott is számítok legalább egy elsőségre. Milák Kristófnak nagyon drukkolok, hogy összejöjjön az újabb aranyérem. A férfivízilabda mindig a szívem csücske marad, Gyarmati Dezső jó barátom volt, életem egyik nagy élménye, hogy 1976-ban Montréalban élőben szurkolhattam ki a Csapó Dudi, Faragó Tonó, Horkai György fémjelezte magyar válogatott olimpiai aranyát. Természetesen a Kemény Dénes vezette generáció három ötkarikás sikerét is megkönnyeztem, a maiak pedig méltó utódok, amit világbajnoki címük is jelez. Ám a lányokban is bízom: a közelmúltban láttam szövetségi kapitányuk, Mihók Attila nyilatkozatát, és nagyon tetszett az ars poeticája. Meggyőződésem, hogy a csapat fejlődése Párizsban csúcsosodik majd ki.”

Kovács Kokó: Harminckét év után először civil szurkolóként

Hámori Luca (jobbra) az első magyar női ökölvívó, aki rajthoz állhat olimpián. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar sport másik legendája, Kovács Kokó István nem titkolja: Párizzsal kapcsolatban furcsa érzések kavarognak benne, hiszen 1992 óta ez lesz az első olimpia, amelyen nem hivatalosan vesz részt. Barcelonában és Atlantában még versenyzőként indult (egy bronz- és egy aranyérem a mérleg), majd televíziós riporterként, illetve a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség delegáltjaként is dolgozott,

Párizsba azonban civilként, szurkolóként utazik majd a feleségével. „A Nemzetközi Olimpiai Bizottságban van néhány jó barátom, így remélem, nem maradunk jegy nélkül.” Az esélyekkel kapcsolatban az amatőr olimpiai és profi világbajnok klasszis elmondta: az úszók közül Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf aranyérmére számít, és mivel nemcsak a férfi, hanem a női vízilabdázóink is közel vannak a világ élvonalához, elképzelhetőnek tartja, hogy mindkét szakágban aranyérmesek lehetünk. Kokó szerint a küzdősportok (birkózás, boksz, cselgáncs) is szállíthatnak aranyérmeket, bár azt sajnálja, hogy az ökölvívásban csupán három magyar résztvevő lép majd a ringbe.

Märcz Tamás a vízilabdázókon kívül leginkább Milák Kristóf és a vívók sikerére számít

A magyar férfi-vízilabdaválogatott ezúttal Varga Zsolt irányításával indulhat harcba az aranyéremért. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Sydney-ben játékosként olimpiai bajnok Märcz Tamás szövetségi kapitányként is bizonyított: 2020-ban Európa-bajnoki címre vezette a férfiakat, míg a legutóbbi tokiói játékokon összejött a bronzérem. A sportvezető szerint egy sportoló pályafutásának legfontosabb eseménye az olimpia. Milák Kristófot egyértelmű aranyérem-esélyesnek tartja, hiszen „nagyon izgalmas, ahogy kimagasló eredményekkel ismét berobbant a köztudatba”. Märcz szerint a vívóktól is aranyérmekre lehet számítani, mivel „az utóbbi időben produktívak voltak”. Természetesen a vízilabda kapcsán is pozitív a véleménye: Tokióhoz hasonlóan Párizsban is összejöhet két érem. „A fiúk egyértelműen esélyesek az aranyéremre, és a lányoknál is bármi előfordulhat, hiszen már felnőttek az Egyesült Államok és Spanyolország szintjére.”

Nagy Tímeát lenyűgözte Hosszú Katinka

Nagy Tímea nem tagadja: lenyűgözte Hosszú Katinka profizmusa. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A kétszeres olimpiai bajnok vívó, Nagy Tímea nem titkolja: Párizzsal kapcsolatban kicsit csalódott, hiszen úgy volt, hogy futhat néhány métert a fáklyával, de a szervezők a közelmúltban értesítették, hogy mégsem kell utaznia… Ettől függetlenül pozitívan tekint 2024 legkiemelkedőbb sport­eseményére, és mindenekelőtt az úszóktól vár aranyérmet. Kós Huberten és Rasovszky Kristófon kívül természetesen Milák Kristóf elsőségében bízik, „de engem leginkább Hosszú Katinka országos bajnokságon nyújtott teljesítménye nyűgözött le. Felemelő érzés volt élőben látni azt az alázatos teljesítményt, amit a Duna Arénában bemutatott. Abszolút lehetett látni rajta a profizmust és a sportága iránt érzett szeretetet. Bevallom, jobban megcsodáltam, mint amikor sorozatban három olimpiai aranyérmet szerzett!” Titi a vívóktól is remek eredményeket vár, sajnálja, ami Kun Annával történt (világranglista-negyedik helyezett kiválóságunk ellen úgynevezett holléti mulasztással kapcsolatos doppingvétség miatt folyik eljárás – a szerk.), és azt is elárulja: a csapatsportágaktól azért is remél sokat, mert „igazából az hozza ki az emberekből a nemzeti érzéseket, a piros-fehér-zöld zászló iránt érzett szeretetet, és dobogtatja meg a szíveket. Ezek a meccsek még a televízión keresztül is hatalmas élményt jelentenek”.