Sosem a szokványos, inkább a meghökkentő dolgokat szerette, ezért is marad az örök példaképem! – Müller Sándorra emlékszik játékostársa

A mindig közvetlen korábbi válogatott támadó hangjában érezni a megrendültséget, amikor korábbi csapattársáról mesél:

Müller Sanyi a Vasas utolsó bajnokcsapatának tagja volt. Sajnos annak a legendás együttesnek már a fele eltávozott közülünk... Az angyalföldi szurkolók emlékezetében azért is marad meg örökké Sanyi, mert a Ferencváros Üllői úti stadionavatóján, 1974-ben éppen az ő góljával győztünk 1-0-ra...

Nem csak a Vasasban, a válogatottban is együtt játszottak...

Így van, és együtt ünnepelhettük az 1982-es világbajnokságra történő kijutást. Szomorú, hogy az akkori nemzeti csapatból már négyen nincsenek közöttünk: a kapuból Mészáros Bubu, a védelemből Tóth Jokka, a középpályáról Müller Sanyi, a csatársorból pedig Törőcsik Andris...

Az 1982-es vb-sikerekre emlékeztek: Martos Győző, Kiss László, Mészöly Kálmán és Müller Sándor Fotó: Fuszek Gábor (archív)

Milyen volt a pályán és a pályán kívül Müller Sándor?

Gyors és pengés labdarúgó volt, nem a zongoracipelők közé tartozott. Az egész jobb oldalt benyargalta, emellett a technikája is elsőrangú volt.

Amikor vége volt egy mérkőzésnek, akkor is szeretett a középpontban maradni,

állandóan viccelt, és egészen különleges szófordulatokkal szórakoztatta a társaságot. Egy rendkívül bohém srác volt,

Mikor találkoztak utoljára?

Tavaly, szeptemberben, amikor a születésnapját ünnepeltük az MLSZ-ben. Amikor véget ért a ceremónia, még sokat beszélgettünk. Tudtam, hogy egészségügyi gondokkal küszködik, hogy baj van a lábával és a cukorbetegség is nehezíti a mindennapjait. Ám ha jól tudom, mégis a szíve vitte el – nagyon megrázott, hogy ennyire hirtelen távozott közülünk... Ez még akkor is igaz, ha nem voltunk napi kapcsolatban, és inkább haverok voltunk, mint jó barátok.

Ettől függetlenül felnéztem rá, hiszen nagyon imponáló volt az a szabadság, ahogy az egész életét élte.

Ez volt rá jellemző a pályán és a magánéletében is. Úgy is fogalmazhatok: sosem a szokványos, inkább a meghökkentő dogokat szerette. Ezért is marad az örök példaképem...