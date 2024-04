„Most minden összeállt az életemben” – állítja Fucsovics Márton

Nyitókép: Fucsovics Márton Facebook-oldala

Hat év után nyert újra ATP-tornát Fucsovics Márton. Korunk második legjobb magyar teniszezője (a világranglista alapján most Marozsán Fábián az első) Bukarestben nem talált legyőzőre a múlt héten. Mint elmondta, elsősorban mentális erejének köszönhette ezt a sikert. A 32 éves teniszezőnk szinte tökéletes teljesítményt nyújtott a román fővárosban, a 2018-as genfi sikere után második tornagyőzelmét aratta a legmagasabban szinten, amelynek köszönhetően karrierje újabb lendületet vehet. Fucsó amúgy nem gondolta, hogy ennyit, hat évet várnia a következő sikerre.

„Amikor Estorilban elkezdtem a salakos idényt, nagyon jól ment a játék, könnyűnek éreztem magam, és a Bukarest előtti héten is remek edzéseim voltak. A fejemben volt, hogy nyerhetek a román fővárosban, mindenképp akartam még egy serleget, és úgy vélem, van még ezen kívül is bennem tornagyőzelem.

Úgy érzem, most minden összeállt az életemben, a barátnőmnek köszönhetően lelkileg rendkívül stabil vagyok, nem hátráltatnak sérülések, a játék pedig úgy megy, ahogyan szeretném”

– jelentette ki.

A korábban Wimbledonban negyeddöntős Fucsovics a vasárnapi fináléban az argentin Mariano Navonét verte 6:4, 7:5-re. Az új edzőjével, Kellner Ádámmal a top 60-ba való visszatérést tűzték ki célul, most pedig úgy véli, minden adott akár a top 30-ba kerüléshez is. A romániai versenyre visszatérve az MTI érdeklődésére Fucsovics Márton kijelentette, bár voltak nehezítő tényezők, és több játékos is bírálta a borítás minőségét, ő nem panaszkodik.

„Volt 35 fok, aztán esett az eső, de én mentálisan erős maradtam, a meccsekre fókuszáltam, és nem foglalkoztam a körülményekkel. Ahogyan jöttek a meccsek, egyre jobban ment a játék, úgy éreztem, hogy alig van gyenge pont a játékomban, és amikor elérkeztünk az elődöntőhöz, már a mérkőzés előtt éreztem, hogy tovább fogok jutni. A döntő egy nagyon melós mérkőzés volt, a második szettben kezdtem fáradni, de szerencsémre az ellenfelemből is sokat kivett a tempó” – vélte a nyíregyházi teniszező, aki elárulta, hogy barátnőjével újabban sokat meditál, és előre vizualizálja az elképzeléseit. Hozzátette, a genfi diadal annak idején sokáig benne maradt, most viszont csak két pihenőnapot tartott, és utána ő jelezte edzőjének, hogy menjenek már ki a pályára.

A világranglistán jelenleg 53. helyezett Fucsovics Márton a jövő héten Cagliariban versenyez egy challenger-tornán, majd Róma, Genf és a Roland Garros következik. A párizsi olimpián – amelyre a júniusi világranglista alapján lehet kijutni, és jelenleg mindketten kvótás helyen vannak – továbbra is szeretne párosozni Marozsán Fábiánnal, a Garroson azonban nem fognak egymás oldalán játszani. Hozzátette, hatalmas álma az olimpiai szereplés, nagyon fájt, amikor nem léphetett pályára Tokióban, de reméli, ezúttal szerencsésebb lesz, és játszhat Párizsban a nyári játékokon.