Jürgen Klopp beolvasott a Manchester Unitednek, és még az Arsenalnak is jutott belőle (videó)

Klopp-kritika

Jürgen Klopp természetesen nem is volt elégedett a csapatával, ugyanakkor nem állta meg, hogy odaszúrjon a meccs túlnyomó részében passzív ellenfélnek. Szerinte ezzel a hozzáállással a tabella élére ugrott Arsenal ellen nem lesz esélye.

„Az Arsenal egy jó csapat. Ha a Manchester United úgy játszik, mint ma, a londoniak meg fogják verni. Ebben 100%-ig biztos vagyok”

– fakadt ki Jürgen Klopp. Hogy igaza lesz-e, csak májusban,az utolsó előtti fordulóban derül ki az Old Traffordon.

Parázs párharc

A Liverpool a nyáron távozó menedzsere azzal is tisztában van, a saját hibáikkal (Quansah gólpasszt adott Bruno Fernandesnek) helyzetbe hozták az Unitedet, ugyanakkor tény, hogy a két város közelsége és a két klub tradicionális rivalizálása miatt ez a párharc mindig kitüntetett figyelmet kap, ami nem könnyíti meg a Liverpool dolgát.

„Nekünk sokkal nehezebb, mint az összes többi csapatnak. Általában ha az Unitedhez látogatsz, az emberek egy kicsit többet vagy egy kicsit kevésbé törődnek vele, de

amikor mi jövünk, magától értetődő módon egy másik, kiemelt összecsapásról van szó, szóval ez trükkös.

Elég jól kezeltük, most játszottunk két meccset, szereztünk egy pontot, és kiestünk az FA-kupából. Mégis amióta itt vagyok, nem hiszem, hogy valaha is úgy uraltuk a meccset ellenünk, mint most” – elemzett Jürgen Klopp.

Tegyük hozzá, hogy decemberben a hazai bajnokin (0-0), tehát háromból egyszer sem tudta legyőzni a Liverpool a Manchester Unitedet.

Ki lesz a befutó?

A Premier League továbbra is háromesélyes: 7 fordulóval a zárás előtt azonos ponttal áll az élen az Arsenal és a Liverpool (az ágyúsok gólkülönbsége 9-cel jobb), egy ponttal követi őket a címvédő Manchester City. Ami az utolsó fordulók sorsolását illeti, a nagy trió tagjai már nem játszanak egymás ellen! Az Arsenal fogadja még a Chelsea-t, megy az említett Manchester Unitedhez és a Tottenhamhoz is. A Liverpool még négyszer játszik majd – közte a városi rivális Evertonnal – idegenben, a Manchester City-re leginkább a londoni, Tottenham elleni fellépés jelenthet igazi veszélyt, amúgy verhető csapatokkal találkozik.