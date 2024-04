A svédek is kipipálva, megint előléptették Marco Rossi csapatát

Nyitókép: Origo/Csudai Sándor

Újabb egy helyet javítva már a 26. a magyar labdarúgó-válogatott a legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott FIFA-világranglistán. Az élen továbbra is a világbajnok Argentína áll, Franciaország maradt a második, Belgium fellépett a harmadik pozícióba, megelőzte Angliát. Az ötödik Brazília, amely éppen az angolok elleni győzelemmel közelít a háromoroszlánosokhoz.

Stabilitás, fejlődés

Fokozatosan lépked előre Marco Rossi csapata, amely legutóbb 2022 őszén, az olaszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen szenvedett vereséget, s azóta 14 fellépésén nem talált legyőzőre! Ez Európában a leghosszabb aktuális sorozat. Szoboszlai Dominikék 1532 ponttal rendelkeznek, a két márciusi siker (1-0 a törökök, 2-0 a koszovóiak ellen) 7 egységet ért. Két éve még a 40. helyen jegyezték nemzeti csapatunkat,

az előrelépés mind a világranglistán elfoglalt helyezésben, mind a mutatott játékban tetten érhető.

Állhatnánk sokkal előkelőbb helyen is, ám az elmúlt bő másfél évben a szerbeken és a törökökön kívül nem játszottunk magasan jegyzett csapatokkal, míg előtte a németeket és az angolokat is legyőztük. S bár megnyertük az Eb-selejtezős csoportunkat, a montenegrói, litvániai és bulgáriai döntetlen miatt nem tudtunk jelentősen előrelépni.

Csúcstámadás

Amióta 1993-ban bevezették a férfiaknál a világranglistát, Magyarország legrosszabb helyezése a 87. volt 1996-ban. Abban az esztendőben 8-ból 5-ször kikapott a Csank-csapat.A legjobban 2016 tavaszán álltunk, az Európa-bajnokság előtt a 18. pozícióban jegyezték Bernd Storck együttesét. Manapság már sokan emlegetik Puskás Ferencék egyik nagy, 18 meccses veretlenségi szériáját, aminek eléréséhez 4 találkozó kellene. Ha sikerülne, akkor a svájciak és a németek ellen sem maradna pont nélkül Marco Rossi együttese, s egyúttal akár a legjobb 20 közé is bekerülhetne. Jelenleg is olyanokat előzünk meg, mint Svédország, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Zuhanó skótok

Abból a szempontból nincs változás a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség rangsorában, hogy két Európa-bajnoki csoportellenfelünk is jobban áll: a franciákat és a hollandokat is megverő Németország 13 pontot gyűjtve is maradt a 16. Svájc a 19. Skócia öt helyet zuhant (39.), miután nagy zakót szabtak rá a hollandok (0-4), majd meglepetésre Észak-Írország is elbánt (0-1) Steve Clarke fiaival Glasgowban. Ezzel együtt kijelenthető, ahogy a magasabban jegyzett riválisok ellen sem indulunk esélytelenül csatába, vélhetően a skótok ellen sem számíthatunk könnyed győzelemre júniusban.