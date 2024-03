Nagy napja volt Willi Orbánnak a Real ellen – ezek az eddigi nagy pillanatai!

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Tizennégy év után született ismét magyar gól a Santiago Bernabéu stadionban. Korábban, még 1985. május 22-én az UEFA-kupa döntőjében a Videoton futballistája, Majer Lajos talált be a Real Madrid kapujába, majd Vadócz Krisztián következett, ő 2010. május 2-án szerzett gólt a spanyol fővárosban az Osasunával, most pedig Willi Orbán. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerda esti visszavágóján

a magyar válogatott védő fejesével egyenlített ki az RB Leipzig.

A végeredmény 1–1 lett, de ez azt jelentette, hogy a spanyolok mentek tovább 2–1-es összesítéssel. Bár Orbánt a meccs legjobbjának megválasztották, de a kiesés miatt nem lehetett teljesen boldog.

„Összességében mindkét meccsen jól teljesítettünk, de többet is kihozhattunk volna ebből a párharcból. Az elvégzett kemény munkának nem lett meg a jutalma, ezért keserű ez a nap számunkra. Annyi nagy helyzetünk volt a találkozón, hogy többet ki kellett volna belőlük használnunk” – mondta a magyar válogatott hátvéd, aki a közösségi oldalán kitért a Vinícius Juniorral történt afférjára is. A második félidőben

a hazaiak brazil válogatottja előbb fellökte a magyar védőt, majd a torkát is megragadva földre lökte.

A bíró csak sárga lapot adott az esetért a csatárnak, pedig pirosat érdemelt volna. A németeknek azért is volt fájó a szituáció, mert pár perccel később Vinícius szerzett vezetést a madridiaknak.

„Ez piros lap volt. De a játékvezetőknek is szabad hibázni, ez a sportág része. Mindenesetre jobban el tudtuk volna kerülni a kapott gólt, ha ő nincs a pályán, igaz, nekünk is több gólt kellett volna lőnünk… Szóval, azért ma este megünneplem a gólomat, legközelebb visszajövünk, s ugyanitt folytatjuk” – írta az Instagramon Orbán, aki 2017 után talált be ismét a BL-ben.