Hallotta már, mit mondott Magyarországról Szoboszlai edzője, Jürgen Klopp? (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool hosszabbítás után győzte le a Chelsea együttesét, és 10. alkalommal emelhette magasba ezt a trófeát! Ezzel Szoboszlai Dominik 23 évesen már hatszoros kupagyőztes, az elmúlt hat évének mindegyikén felemelhetett legalább egy kupát, a Salzburgnál szezonként kettőt is, mert zsinórban négyszer a bajnoki címet is elhódította a gárda. Kétszer nyert Német Kupát, és most már a Liverpoollal is megvan az első trófeája, a döntőben ugyan nem játszott, de az odáig vezető úton gólokkal segítette a Vörösöket.