Ezért szárnyal Szalah nélkül a Liverpool – Bozsik Péter a Mandinernek

Ettől függetlenül az is tény: amióta Mohamed Szalah nem játszik a Liverpoolban, mintha felszabadultabb lenne a csapat. Az eredmények legalábbis erre engednek következtetni: a Ligakupában továbbjutás a Fulham ellen (2-1; 1-1), magabiztos menetelés az FA Kupában (5-2 a Norwich City ellen), valamint szárnyalás a bajnokságban (4-0 a Bournemouth otthonában, 4-1 a Chelsea ellen, az Anfield Roadon – Szoboszlai Dominik fejes gólját itt nézhetik meg).

De vajon valóban valós, hogy az egyik legnagyobb sztár nyomasztólag hat a csapatra? Erről (is) kérdezzük szakértőnket, Bozsik Pétert.

– Korábban arról is lehetett olvasni, hogy Szalah nem sűrűn passzol honfitársunknak, Szoboszlai Dominiknak – magyarázza a korábbi szövetségi kapitány. – Lehet, hogy ebből a szempontból van közöttük egyfajta feszültség, és ha ez így van, mindez átragadhat a többi játékostárssal való viszonyra is. Ám hangsúlyozzuk: mindez csak feltételezés, hiszen egyáltalán nem vagyunk tisztában a Liverpool öltözői hangulatával, belső hierarchiájával kapcsolatban. Mindenesetre több helyen láttuk már, hogy az olyan típusú futballista, mint amilyen Szalah, szereti kisajátítani a támadások befejezését, az sem véletlen, hogy ő a Liverpool első számú büntetőrúgója. Pontosan az előbb elmondottak miatt az sem kizárható, hogy távollétében tényleg felszabadultabban játszik a csapat, és így több futballistának is van esélye a gólszerzésre.

– A Liverpoollal kapcsolatos aktuális hír az is, hogy a vezetőedző, Jürgen Klopp elárulta: az idény végén elhagyja a klubot. Ez milyen hatással lehet a játékosokra?

– Elképzelhető, hogy emiatt is menetel a csapat, hiszen bajnoki címmel, hazai és nemzetközi kupasikerekkel akarnak búcsúzni a mestertől Szoboszlaiék. A Manchester City vezetőedzőjével, Pep Guardiolával tudok egyetérteni, aki azt mondta: Klopp személyisége az angol és a nemzetközi futballnak egyaránt hiányzik majd. A német szakember elmondta, szüksége van egy kis pihenőre. Ezt teljes mértékben megértem, hiszen az utóbbi években hatalmas nyomás volt rajta, ugyanakkor abban is biztos vagyok: ezernyi megkeresése lesz.

Nagy páros! Fotó: liverpoolfc.com

– Klopp távozásával mennyiben módosulhat Szoboszlai Dominik pozíciója a csapaton belül? Hiszen mégis csak az ő javaslatára igazolt le a Liverpool a honfitársunkat...

– Dominik ma már nemzetközi szinten is egy átlagon felüli képességű futballista, így nem hiszem, hogy Klopp távozásával bizonytalanná válna a helye a Liverpoolban. Hála Isten, kijelenthetjük, hogy végre van egy olyan tudású magyar játékos, akinek mindenképpen helye van egy európai sztárklub kezdőcsapatában!

