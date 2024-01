Tényként közli a francia sajtó: eligazol Párizsból Kylian Mbappé!

Ahogy közeledünk a szezon végéhez, ismét fokozódik a feszültség a Kylian Mbappé és a PSG között. Mint ismert, a fővárosi klub elnöke, Nasser Al-Khelaifi már tavaly kijelentette, hogy amíg ő vezeti a klubot, a 25 éves sztár nem lép többet pályára a csapat mezében, később azonban meggondolta magát.

Most, az év első napjaiban pedig robbant is a bomba: a legfrissebb francia sajtóinformációk szerint a világbajnok támadó megállapodott a Real Madriddal, így nem sokáig kell már „elviselnie” a klubelnöknek a királyikkal évek óta kacérkodó Mbappét!

A nagyon régóta húzódó szappanopera tehát véget érhet. Az utóbbi években már nem volt olyan átigazolási időszak, amikor ne került volna szóba a csatár és a spanyol óriásklub „frigye”. A Real Madridtól 2019-ben is érkezett visszautasíthatatlannak hitt ajánlat, az állandó pletykák mellett azonban egy két évvel ezelőtt eset jelentette a csúcspontot, amikor az utolsó pillanatban Mbappé végül mégis a hosszabbítás (és az eurókötegek) mellett döntött. A problémát elnapolták, de csak egy évre, így most egész Európa hetek óta ismét azon töri a fejét, mi lesz a sorsa a 25 éves francia csatárnak.

„Nagyon motivált vagyok erre az évre, ez nagyon fontos. Vannak címek, amelyeket meg kell nyernünk, és a Szuperkupával ezek közül egyet el is hódítottunk. A nyáron az elnökünkkel kötött megállapodással sikerült minden érdeket megvédenünk, és megőriztük a klub nyugalmát. Továbbra is ez a legfontosabb.

Ha megszületik a döntés a karrierem folytatását illetően, bejelentem!

– erősítette meg Kylian Mbappé a Foot Mercato oldalon megjelent cikkben.

Mint ismert, édesanyja kötődése miatt még az a verzió is tartotta magát, hogy a csatár Szoboszlai Dominik csapattársa lesz Liverpoolban, de a francia sajtó információi szerint a csatár menedzsmentje néhány napja a Real Madriddal állapodott meg. A francia válogatott játékos az évekig tartó flörtölés után igent mondott a spanyol ​​klubnak. A hírek szerint ráadásul úgy adta be a derekát, hogy még a korábban kínáltnál alacsonyabb fizetést is elfogadta.

Fotó: Franck Fife/AFP