Bravúr a javából: három szettben simázta le kiemelt ellenfelét Marozsán (VIDEÓ)

A jelenlegi világranglista legjobb magyar teniszezője, Marozsán Fábián újabb áldozatot szedett az Australian Openen. A korábbi US Open-győztes Marin Cilic búcsúztatása után a 22. helyen kiemelt Francisco Cerundolo várt a magyar játékosra – pályafutása során először. A világranglista 67. helyén álló Marozsán végig stabilabban játszott 25 éves argentin ellenfelénél, az első szettet rövidítésben, a másik kettőt már simábban hozta a Melbourne Parkban, ahol a lelátóról most sem hiányozhatott egy maroknyi magyar szurkoló a nemzeti zászlóval. Idén is van tehát magyar az Australian Openen a legjobb 32 között a férfiaknál – Marozsán pályafutása során először jutott Grand Slamen a 3. fordulóba.

„Először nyertem Grand Slamen három szettben, kiemeltet vertem, és az ellenfelemnél jobban alkalmazkodtam a mai körülményekhez. Viszonylag sok bréklehetőséget nem tudtam kihasználni az első szettben, de megnyertem, ami mentálisan sokat számított a következő két játszmában, és egyre jobban játszottam.

A nehéz decemberi felkészülés után egy győzelmet is simán aláírtam volna itt Melbourne-ben, de már kettőnél tartok”

– jelentette ki a szövetség közösségi oldalán megjelent nyilatkozatában, majd rátért a pénteki folytatásra: „Vágyom arra, hogy Fritz ellen játsszak egy nagy pályán, ahol ő biztosan komfortosabban fogja magát érezni, de én szeretem ezeket a szituációkat, megpróbálok felnőni a feladathoz, és ha van esélyem, akkor nyerni” – tette hozzá.

A következő körben egy Cilicnél és Cerundolónál is nehezebb ellenfél következik: a 12. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz.

Fotó: David Gray/AFP