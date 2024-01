Bognár György: „Még a szertárossal is elérné ezeket az eredményeket a Ferencváros” (VIDEÓ)

Bognár György volt a TV13, azaz a XIII. kerület helyi csatornáján futó Sporttárs című műsor vendége – szúrta ki a goal.com.

Hegyi Iván műsorvezető azzal a kérdéssel indította az adást, hogy nem lenne-e Bognár a Vasas trénere, hogy feljuttassa az angyalföldieket az NB I-be. „Nem hiszem, hogy rajtam múlna, nagyon jó körülmények és játékoskeret van a Vasasban, én az idei szezonban még mindig azt tippelem, hogy feljutó lesz, nélkülem is” – válaszolta a Paks trénere Hegyinek.

A Ferencváros eredményéről

A beszélgetés során több alkalommal is a Ferencvárossal való versenyfutás került szóba, sőt az a kérdés is felmerült, hogy mi lenne, ha Bognár a bajnoki címvédő edzője lenne. „Kizárt dolog” – vágta rá rögtön a Paks trénere, aki szerint Kubatovnak nagyon fáj a második hely, sőt meglátása szerint nem csak vele, hanem

még a szertárossal is hozná ezeket az eredményeket a Ferencváros.

„A nemzetközi szint az más, a Fiorentina ellen is láttuk, főleg az első mérkőzésen. Igaz, hogy 2-2 lett, ami szenzációs eredmény, szurkoltam is nagyon a Fradinak, hogy maradjon is az a vége, de mikor a Fiorentina behozta a négy kezdőjátékosát, akkor egészen más szintű futballt játszottak” – tette hozzá Bognár, aki szerint fontos a magyar futballnak, hogy tavasszal is van csapat a nemzetközi porondon.

A Mandiner pénteken számolt be róla, hogy Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros labdarúgócsapatának korábbi vezetőedzője némileg odaszúrt a magyar rekordbajnoknak, amely Dejan Sztankovics irányításával egyelőre hullámzó teljesítményt nyújt.

