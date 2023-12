Dibusz Dénes: Nem azért segítünk, hogy hírértéke legyen!

Fix áron, 200 ezer forintért azonnal elkelt a felajánlott meze, amit a Genk elleni labdarúgó Konferencialiga-mérkőzésen viselt. Gyakran jótékonykodik?

Mióta, immár tíz éve a Ferencváros játékosa vagyok, folyamatosan fennálló tevékenység és kezdeményezés a klub részéről is a segítségnyújtás. Karácsony környékén kórházakban szoktunk ajándékokat vinni, meglepni a gyerekeket a jelenlétünkkel. A koronavírus-járvány óta nem történik már személyes találkozó, de előtte hosszú éveken keresztül a csapat kis csoportokban meglátogatta az intézményeket. Az elmúlt években jelentős, sok millió forintos pénzadományokkal segített kórházaknak, alapítványoknak ilyenkor év végén is a klub. Mindezek mellett nagyon sok kérés fut be hozzánk, amelyeknek próbálunk eleget tenni.

Melyek a kedvenc Dibusz-relikviák?

Év végére kellően kifogyok a kapuskesztyűkből és a mezekből. Ilyenkor már szinte lehetetlen az újonnan felmerülő kívánságokat teljesíteni. A készletek végesek, de igyekszünk csapaton belül mindig együttműködni, és készségesen áll hozzá mindenki. Előfordul, hogy valaki jelzi: van egy segítségre szoruló kisgyerek esetleg, és külön szervezünk egy gyűjtést. Nyilván ennek nem kerítünk nagy feneket, mert nem arról szól, hogy hírértéke legyen, nem azért csináljuk. Azért, mert fontosnak tartjuk, hogy segítsünk a nehéz helyzetben lévőkön.

Hosszú menetelés végére ér a Ferencváros: csütörtökön az olasz Fiorentinát, vasárnap a Zalaegerszeget fogadja a Groupama Arénában. Maradt még erőtartalék?

Szerencsére már csak néhány nap van hátra ebből az évből. Az látszik, hogy most már jól fog jönni a pihenés, de még két nagyon fontos mérkőzés áll előttünk. Ezekbe kell most beletennünk minden megmaradó energiánkat.

Győzelem esetén csoportelsők, mint tavaly az Európa-Ligában. Ha kikapnak a Fiorentinától, akkor is továbbjuthatnak, amennyiben a Genk nem szórja meg a Csukaricskit. Nem altatja el Önöket ez a szituáció?

Biztos, hogy nem. Pontot kell szereznünk, nem is gondolkodok más forgatókönyvben. A legszebb az lenne, ha sikerülne a három ponttal megörvendeztetni a szurkolóinkat, ugyanakkor a fő cél, hogy mindenképpen legalább döntetlen érjünk el és továbbjussunk a tavaszi folytatásba.