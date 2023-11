Tőlük búcsúztunk 2023-ban...

JANUÁR

73 éves korában elhunyt MÉSZÁROS FERENC (képünkön) a Vasas és a Rába ETO korábbi, 29-szeres válogatott kapusa. A legendás Bubu azon kevés magyar kapus közé tartozik, aki két világbajnokságon (1978, 1982) is szerepelt a nemzeti csapatban. A kiváló hálóőr idegenlégiósként a portugál Sportingban, a Farensében és a Setubalban is játszott.

62 éves korában elhunyt ZSITNYIKOV JURIJ, aki a Veszprém sokszor bajnok csapatát öt idényen át (1989-1994) erősítette, és a bakonyi gárdával 1992-ben Kupagyőztesek Európa Kupáját is nyert. A kiváló kézilabdázó a honosítás után hatszor szerepelt a magyar válogatottban.

Életének 98. évében elhunyt VARGA FERENC, olimpiai bronzérmes (1952, Helsinki, K2 1000m) és világbajnok (1954, Macon, K4 10.000 m) kajakos, a sportág első magyar ötkarikás érmese.

91 éves korában elhunyt Dr. ZALKA ANDRÁS neves labdarúgó-szakember, sportvezető, a Testnevelési Főiskola egykori rektora, a sportjátéktanszék korábbi vezetője, aki a hatvanas években másodedzőként a Ferencváros labdarúgócsapatának történelmi sikereiben (mint például az 1965-ös VVK-győzelem) is jelentős szerepet vállalt.

Életének 54. évében elhunyt GRÓZER ANNA 41-szeres válogatott röplabdázó. A kiváló sportoló 1987 és 1991 között játszott a nemzeti csapatban, tagja volt az 1987-es Európa-bajnokságon szerepelt együttesnek. A Tungsram és az Újpesti Dózsa színeiben háromszor nyert bajnoki címet, kétszer Magyar Kupát, 1985-ben pedig tagja volt a Bajnokcsapatok Európa Kupájában bronzérmes Tungsram alakulatának is. Játékos-pályafutása után az UTE utánpótlásában edzőként dolgozott.

FEBRUÁR

89 éves korában elhunyt CZAKÓ GYÖRGY, háromszoros magyar bajnok műkorcsolyázó, olimpikon. Visszavonulása után edzőként is tevékenykedett. Lánya, a hétszeres magyar bajnok és Eb-ezüstérmes Krisztina felkészülését is irányította.

Életének 85. évében elhunyt JÁNOSI FERENC 196-szoros válogatott röplabdázó, az 1964-es tokiói olimpián szerepelt magyar válogatott egyik alapembere, aki összesen négy világbajnokságon és három Eb-n képviselte a magyar színeket.

Életének 48. évében, tragikus körülmények között elhunyt LENDVAI MIKLÓS 23-szoros magyar válogatott labdarúgó, a ZTE és a Ferencváros középpályása, aki idegenlégiósként a francia Bordeaux, a svájci Lugano és a belga Charleroi csapatát is erősítette.

Életének 44. évében elhunyt FOGARASI GERGELY, a Videoton és a Pécs korábbi élvonalbeli labdarúgója.

MÁRCIUS

Életének 57. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt VARJÚ VILMOS, az Elektromos SE és a VÁÉV Bramac egykori kézilabdázója, aki a magyar válogatottban 28-szor lépett pályára.

Életének 67. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt MAGYAR BALÁZS, a Diósgyőri VTK és a Debreceni VSC labdarúgócsapatának korábbi támadója.

79 éves korában elhunyt KOVÁCS „KOKÓ” ISTVÁN, a magyar testépítősport egyik legismertebb alakja.

ÁPRILIS

63 éves korában elhunyt VELKEY ISTVÁN a Kecskemét és a Kiskőrös NB I-es férfi kosárlabdacsapatának kiemelkedő irányítója. Később edzőként és Nagykőrösön a Pityke Kosársuli alapítójaként, vezetőjeként örökre beírta magát a sportág történelmébe országos szinten is.

76 éves korában elhunyt CSERKUTI JÓZSEF 27-szeres magyar bajnok raliversenyző. Pályafutását navigátorként kezdte, majd hegyi versenyzéssel és ralival folytatta, sikert sikerre halmozott a túraautózásban is, végül sikeres csapatfőnökké vált.

MÁJUS

77 éves korában elhunyt az FTC örökös bajnok labdarúgója, HAJDÚ JÓZSEF. A kiváló kapus kétszer lett magyar bajnok és kétszer Magyar Kupa-győztes a fővárosi zöld-fehérekkel.Hajdú 155 alkalommal lépett pályára a Ferencvárosban,az 1978–1979-es idényben Fair Play-díjat, 1981-ben és 1999-ben pedig az FTC örökös bajnoka címet is megkapta. Visszavonulása után kapusedzőként tevékenykedett, 1995-96-ban tagja volt a Ferencváros Bajnokok Ligájába jutó együttese szakmai stábjának. Hajdú József fia, Hajdu Attila 11-szeres válogatott kapus.

Életének 73. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt minden idők legeredményesebb tekézője, a 32-szeres magyar bajnok (tizenhármat egyéniben, tizenegyet párosban, nyolcat csapatban), kilencszeres világbajnok CSÁNYI BÉLA. A legendás sportoló mindemellett nyolcszoros vb-ezüstérmesnek, négyszeres vb-bronzérmesnek vallhatta magát, ötször nyerte meg a BL elődjének számító világkupát, és kétszer a BL-t. Tizenhétszer választották meg Magyarország legjobb férfi tekézőjének. 2015-ben a nemzetközi szövetség (NBC) által alapított Halhatatlanok Klubjának első tagja lett.

79 éves korában elhunyt RÁTKAI LÁSZLÓ, a Ferencváros és a Haladás korábbi élvonalbeli labdarúgója, majd vezetőedzője. A támadó 1964-ben és 1967-ben bajnoki címet nyert a Fradival, és tagja volt az 1965-ben VVK-győztes FTC-nek is.

41 éves korában, tragikus körülmények között, a Mount Everst meghódítása közben elhunyt SUHAJDA SZILÁRD hegymászó.

JÚNIUS

80 éves korában elhunyt MARÓTHY ISTVÁN mesteredző, a birkózószövetség korábbi szakmai alelnöke, egykori olimpikon birkózó. A kiváló sportember szabadfogású birkózóként egyéniben háromszor nyert országos bajnokságot, ugyanezt csapatban a Budapesti Honvéd SE-vel tíz alkalommal tette meg. Az 1969-es szófiai Európa-bajnokságon a negyedik helyen végzett a 90 kilogrammosok között. Visszavonulása után edzőként tevékenykedett, többek között Bacsa Péternek, Balla Józsefnek, Berzicza Tamásnak, Bíró Lászlónak, Gulyás Istvánnak, Kovács Istvánnak és Ritter Árpádnak is a trénere volt. 1985-ben mesteredzői címmel ismerték el munkásságát.

31 éves korában elhunyt SZVOBODA BENCE tízszeres magyar és kétszeres cseh bajnok motorversenyző, aki egy csehországi motokrossz-bajnokságon szenvedett végzetes sérülést.

Életének 69. évében elhunyt CSAPÓ GABRIELLA 282-szeres válogatott röplabdázó. A kétszeres olimpiai negyedik helyezett (1976, 1980) pályafutása során játszott a Nyíregyházi Spartacus, az Újpesti Dózsa és a TSC Viktoria Augsburg színeiben, míg 1977-ben és 1979-ben az év legjobb magyar játékosának választották. A magyar női válogatottal 1974-ben vb-hatodik, 1982-ben vb-tizedik, 1977-ben Világkupa-hatodik, 1975-ben Eb-ezüst-, 1977-ben, 1981-ben és 1983-ban Eb-bronzérmet szerzett. Az Újpesti Dózsával 1977-ben KEK-harmadik volt, míg 1974-ben, 1975-ben és 1984-ben Magyar (Népköztársasági) Kupát nyert. Az Augsburggal 1985-ben nyugat-német bajnok is lett. Csapó Gabriella visszavonulását követően edzőként tevékenykedett.

27 éves korában, autóbalesetben elhunyt KARDOS RÓBERT többszörös magyar bajnok, válogatott birkózó.

68 éves korában elhunyt DROPPA ERIKA a magyar teniszélet meghatározó tagja, a szövetség életműdíjasa, MOB Fair Play-díjas versenybíró.

JÚLIUS

84 éves korában elhunyt KOVÁCS TIBOR, a Tatabányai Bányász legendás hátvédje, aki a klub színeiben 1965 és 1975 között 277 NB I-es futball mérkőzésen játszott, tagja volt az 1973-ban és 1974-ben Közép-Európai Kupát nyerő együttesnek.

AUGUSZTUS

82 éves korában elhunyt TÖRÖK PÉTER, a Szombathelyi Haladás korábbi játékosa, vezetőedzője, ügyvezetője majd klubigazgatója. Emellett 1986-ban Komora Imre mellett a magyar labdarúgó-válogatott másodedzőjeként dolgozott, később az MLSZ főtitkára volt. Külföldön is tevékenykedett: Görögországban – Komora segítőjeként – az Olympiakosz Pireusz másodedzője volt, valamint a norvég Myre csapatát is irányította, hazatérése után 1995-96-ban a Budapest Honvéd vezetőedzőjeként munkálkodott.

94 éves korában elhunyt ZARÁNDI LÁSZLÓ olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok atléta, az 1952-es helsinki játékokon bronzérmes 4x100-as váltó tagja. Versenyzői pályafutása után a Testnevelési Főiskolán dolgozott tanárként, egyetemi docensként, majd az atlétikai tanszék vezetőjeként tevékenykedett.

95 éves korában elhunyt KOTSIS ATTILÁNÉ a magyar röplabdázás ikonikus alakja, legendás szövetségi kapitánya, aki a női válogatott szakmai vezetőjeként két olimpiai és egy világbajnoki negyedik helyezést ért el, valamint a nemzeti csapattal egy Európa-bajnoki ezüstöt és két bronzérmet is nyert.

90 éves korában elhunyt BENKŐ LÁSZLÓ, a Budapest Honvéd labdarúgó-szakosztályának volt elnöke, aki 1994 és 1996 között a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökeként is dolgozott.

SZEPTEMBER

64 éves korában elhunyt KIS JÁNOS a magyar futsalsport legendás alakja, korábbi NB I-es teremfutball-játékos, aki visszavonulása után edzőként is tevékenykedett. Számos szakkönyvét külföldön is kiadták, szakértelmét Dárdai Pál is elismerte, akinek köszönhetően pár hónapig Kis János a Hertha BSC szakmai stábját is erősítette.

76 éves korában elhunyt KOTTÁN GYÖRGY, az MTK korábbi futballistája, aki a hetvenes évek elején az MTK játékosa volt, majd disszidálását követően az osztrák VÖEST Linz, a német Bayer Uerdingen és az amerikai Los Angeles Aztecs csapataiban játszott. A 2000-es években Banglades, majd Pakisztán szövetségi kapitányaként is dolgozott.

53 éves korában, tragikus körülmények között elhunyt KOZMA ZSUZSANNA a hazai fitneszélet legendás alakja.

OKTÓBER

Életének 97. évében elhunyt SÓLYOM ILONA kétszeres világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok asztaliteniszező.

92 éves korában elhunyt HALMAI JÓZSEF az Újpest és az MTK labdarúgócsapatának korábbi 12-szeres B-válogatott fedezete, aki a kék-fehérekkel 1957-ben bronzérmet nyert. Visszavonulás után edzőként tevékenykedett, 1976 és 1980 között Várhidi Pál másodedzője volt Újpesten.

89 éves korában elhunyt BATIZI SÁNDOR, a magyar vívósport legendás mesteredzője, többek között Gerevich Pál, Bujdosó Imre és Szekeres Pál edzője.

