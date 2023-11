Itt vannak az adatok: Szoboszlai valóban extraklasszis teljesítményt nyújtott

Az egész csapat jól játszott Montenegró ellen, de Szoboszlai kiemelkedett az egész mezőnyből, és nem csak a két gólja miatt. A rangado.24 azt írja, a Sofascore 10-es osztályzatot adott neki, a következők alapján:

122 labdaérintése volt, ezt megközelíteni sem tudta senki,

71 pontos passza volt 88 százalékos hatékonysággal, volt három kulcspassza,

öt cseléből négy sikeres volt, hat szabálytalanságot harcolt ki, a védekezésből is kivette a részét háromszor tisztázott, két labdát gyűjtött be, egy szerelést mutatott be.

Nyitókép: Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosa a harmadik gól után a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők tizedik, utolsó fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország - Montenegró mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én. MTI/Kovács Tamás