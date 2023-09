Sikerre éhes futballistáink mérkőzésről mérkőzésre a csúcsokat ostromolják! – korábbi szövetségi kapitányok a Mandinernek

Bozsik Péter: A hátralévő selejtezőkön is szükség lesz a maximális koncentrációra!

„Döntő momentum, hogy Marco Rossi – a játékoskerethez alakítva – megalkotott egy nagyon jó felállási formát, kidolgozott egy jó taktikát, és ahogy jöttek az eredmények, a csapat hite és önbizalma is megnőtt. Ezek a tényezők évek óta rakódtak egymásra, és az is döntő volt, hogy sok játékosunk kikerült külföldre (Szoboszlaitól és Sallaitól kezdve Schäferen át Szalai Attiláig), akik a klubjaikban rendszeres játéklehetőséghez is jutnak. Fontos lépés még a honosítás is, hiszen éppen a csehek elleni mérkőzés igazolta, hogy Willi Orbán a magyar válogatott védelmének alappillére, de Loic Nego és Callum Styles is meggyőző teljesítményt nyújtott az elmúlt évek alatt. Természetesen fontos Marco Rossi személye is, aki szakmailag rendkívül felkészült, hisznek benne a játékosok, és emberileg is remekül beleilleszkedett a honi közegbe.

Igaz, nem volt nehéz dolga, hiszen a zöld-fehér-piros olaszos kombinációt kellett felcserélnie a magyar piros-fehér-zöldre.

Szerbia idegenbeli legyőzése után egyértelmű esélyünk van az Eb-részvételre, vezetjük a csoportot, ezt most már csak mi ronthatjuk el... De a hátralévő selejtezőkön is szükség lesz a maximális koncentrációra, hiszen abból a szempontból vékony jégen táncolunk, hogyha kiesik egy-két kulcsember, még lehetnek nehézségeink, hiszen bizonyos posztokon egyáltalán nem nagyok a merítési lehetőségeink...”