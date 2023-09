Két Szoboszlait érintő meccsel indul ma a Bajnokok Ligája, pedig a magyar csillag egyiken sem játszik

A hétvégén súlyos vereséget szenvedő Milanhoz látogatnak az angolok

Előbbi mérkőzés különösen pikáns lesz egy játékos számára – Sandro Tonali, a szaúd-arábiai pénzből szupergazdaggá vált angol együttes nyári igazolása ugyanis épp a Milantól érkezett, azaz volt klubja ellen játszik ma este. És hogy ez a meccs hogyan kapcsolódik a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányához?

A Newcastle nagyon szerette volna leigazolni Szoboszlait, aki végül a Liverpoolhoz került 70 millió euró érdekében, a „szarkák” pedig így B-opcióként kénytelenek voltak másik középpályást keresni, és épp az említett Tonali lett a befutó.

A két együttes egyébként papíron nagyjából hasonló játékerőt képvisel, a Milan kerete 519 millió, a Newcastle-é 598 millió euró értékű. Érdekes, hogy a két csapat saját bajnokságában eddig elég ellentétes utat járt be. A Milan jelenleg a 3. helyen áll a Serie-A-ban, a mérlege 4 mérkőzést követően 3 győzelem és egy vereség a Bologna, a Torino, a Roma és az Internazonale ellen. Igaz legutóbbi mérkőzésén a városi rivális ellen egy óriási zakót kapott – az Inter 5:1-es eredménnyel lemosta a pályáról a piros-feketéket. Persze lehet, hogy ez a kudarc nem visszaveti, hanem épp feltüzeli a játékosokat a mai meccsre.

Ezzel szemben a Newcastle épp most lépett a győzelem útjára, hiszen a hétvégén otthon 1:0-ra nyert a Brentford ellen, és csalóka lehet az Aston Villa elleni kiváló szezonkezdetet (5:1) követően elszenvedett három vereségük, hiszen ha azt nézzük, hogy a Manchester City otthonában mindössze 1:0-ra kaptak ki a Bl-győztestől, a jelenleg 5. helyezett Brighton stadionjában 3:1-es vereséget szenvedtek és otthon

egy emlékezetes mérkőzésen fordított ellenük a Liverpool, akkor minimum felemás a kép.

A Newcastle egyébként 21 éve, a 2002/2003-as idényben még az Alan Shearer nevével fémjelzett csapattal szerepelt legutóbb a Bajnokok Ligájában, ez akár motiválhatja is a játékosokat. Ennek ellenére erősen döntetlen-szagúnak ígérkezik a Milan elleni találkozójuk a Bl-nyitányon.

Szoboszlai Dominik volt klubja magyarjai nélkül fog játszani Svájcban

A másik mérkőzésről viszont mindenki tudja, mi köze Szoboszlaihoz, hiszen volt csapata, a RB Leipzig játszik a svájci Young Boys ellen. A lipcsei csapat ugyan jelentősen meggyengült a nyáron, hiszen

nem csak Szoboszlai Dominik, hanem a csatár Cristopher Nkunku (Chelsea), és a védelem oszlopa Josko Gvardiol (Manchester City is távozott nyáron. Igaz, az értük bezsebelt 220 millió eurót (!) ügyesen fektették be, és megerősítették a csapatot.

Érkezett többek közt a 20 éves holland szélső Xavi Simons a Paris Saint-Germaintól (ingyen kölcsönbe), a 23 éves center, Luis Openda a Lens csapatától (38,5 millió euróért), a védelembe Castello Lukeba az Olimpique Lyontól (30 millió euróért), a 20 éves szlovén középcsatár Benjamin Sesko (24 millióért) a Red Bull-konszern kisebbik csapatából, a Salzburgból, és Cristoph Baumgartner a Hoffenheimből, Szalai Attila új csapatától (24 millióért).

A Lipcse tehát elveszített 3 kulcsjátékost, de az átigazolási szezon pénzügyi mérlege nagyon pozitív, hiszen 116,5 millióért vásárolt játékosokat a hiányposztokra, így több mint százmilliós profitot könyvelhetett el. Ezzel együtt természetesen gyengült a csapat, hiszen az új szerzemények egyrészt fiatalok, másrészt be kell illeszkedniük az új játékrendszerbe – többen országot is váltottak, tehát a csapat biztosan nem működik majd olyan olajozottan mint (a Manchester City hehe) eddig.

Magyar szempontból lényeges, hogy a csapatkapitány Willi Orbán sérülése miatt biztosan nem lép ma pályára, míg Gulácsi Péter felépülését követően valószínűleg egyelőre a kispadon kap helyet.

A svájciakat tehát nem fenyegeti két válogatott játékosunk, akikről érdekes dolog derült ki a napokban. A Young Boys, amely az elmúlt 5 évben 4 alkalommal (köztük idén tavasszal) is megnyerte a svájci bajnokságot az ország egyértelműen legerősebb klubja, de még így is jóval gyengébbek mint az RB Leipzig. Ez nem csak a játékoskeretét tekintve van így, amelynek 50 milliós értékét nyolcszorosan túlszárnyalja német klubé, hanem az európai kupákban elért eredményeit tekintve is.

A svájci egyesület azonban lendületben van, a nyári felkészülési időszakot és az idei szezon mérkőzéseit tekintve veretlenek, 9 győzelem mellett négy döntetlen az együttes mérlege. Igaz ellenfeleik nem a legnagyobb klubok közül kerültek ki, de megverték például Dárdai Pál csapatát, az idén a Bundesligából kiesett Hertha Bsc-t is 4:2-re. A ma esti mérkőzés azonban véget vethet a veretlenségi sorozatnak, a Leipzig nagyságrendekkel komolyabb ellenfél lesz, mint az eddigiek, a Young Boysnak nagyon fel kell kötni a gatyát, ha legalább egy döntetlent szeretne elérni.