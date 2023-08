Megjelentek a cápák az atlétikai vb-n, már csak az a kérdés: ki lesz a végén a legnagyobb hal

„Nagy kérdés, hogy mi lesz a mai 5000 méteres döntőben” – írta meg vasárnapi cikkéban a Magyar Nemzet annak apropóján, hogy a világbajnokság zárónapján reggel a férfiak maratonfutását az ugandai Victor Kiplangat nyerte, vasárnap este pedig hét döntőt rendeznek a Nemzeti Atlétikai Központban.

Mint a portál felidézte: a vb óriási szenzációja volt Jakob Ingebrigtsen veresége szerdán a férfi 1500 méter döntőjében, amikor a norvégot – aki a szám olimpiai bajnoka és idei világranglista-vezetője – lehajrázta a brit Josh Kerr.

A Magyar Nemzet rámutatott arra is: „a két előfutamból nyolc-nyolc versenyző került be a fináléba, Ingebrigtsen harmadik lett a magáéban, ennek nincs nagy jelentősége, de a futamgyőztes spanyol Mohamed Katir diadalüvöltéssel nyugtázta a részsikerét. S rajta kívül az etióp és a kenyai futók – a világranglista-vezető Berihu Aregawi, Hagos Gebrhiwet, valamint Jakob Krop – is érzik a »vérszagot«”.

Így vagy úgy, borítékolható a dráma az atlétikai vb zárónapján. Ha Ingebrigtsen nyer, kikap vagy mégis visszalép, erről beszél majd az atlétavilág”

– teszi hozzá a lap.

A Magyar Nemzet cikkét a témában ide kattintva olvashatja.

***