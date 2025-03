Ütötték-verték – a hétvégén vb-t nyert, majd másnap már az apja ellen tanúskodott a világklasszis sportoló

Turbulens napokon van túl a kétszeres olimpiai bajnok futó, Jakob Ingebrigtsen: a norvég klasszis előbb a hétvégi fedett pályás világbajnokságon lett aranyérmes két számban, 1500-on és 3000 méteren, majd hétfőn tanúként jelent meg édesapja – egyben korábbi edzője –, Gjert Ingebrigtsen bírósági tárgyalásán. A vádak szerint az 59 éves férfi több gyermekét is bántalmazta, a lánya, Ingrid abuzálása miatt 2024 áprilisában emeltek vádat, később Jakob bántalmazása is bekerült az ügybe – írja az m4sport.hu a brit The Guardian cikkére hivatkozva.

Az atléta kedden négy órán keresztül részletezte, hogyan ütötte és rúgta meg az apja, amikor általános iskolás volt, miként fenyegette meg, hogy agyonveri, és felvázolt számos egyéb incidenst is, amelyek állítása szerint érzelmi traumát okoztak nála.

Többek között azt is felidézte, amikor 2022-ben Ingridet egy vizes törölközővel arcon ütötte az apja, mert nem akart elmenni futni. Ekkor váltak el tőle, és mesélték el történetüket a VG című norvég lapnak, amellyel az északi ország egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó botrányát robbantották ki.

Jakob Ingebrigtsen arról is mesélt, amikor

egy alkalommal több mint tízszer megütötte az édesapja, máskor – nyolc-kilenc éves korában – pedig gyomorszájon rúgta.

A tárgyalás előreláthatóan május 16-ig tart, később Ingebrigtsenék közül Jakob testvéreit, illetve édesanyját is beidézik. A történet kínos pikantériája, hogy korábban a családról Team Ingebrigtsen címmel nagy sikerű tévéműsort sugároztak Norvégiában.