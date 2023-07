Ezért volt jogos Csoboth Kevin kiállítása - VIDEÓ!

Idézzük fel, mi is történt a találkozó 31. percében!

Csoboth Kevin tört be a tizenhatoson belülre, ám ahelyett, hogy a mozgása irányába vitte tovább a labdát, belépett a vendégek védője elé nyilvánvalóan azért, hogy fizikai kontaktust kezdeményezzen, és így tizenegyest harcoljon ki.

A válogatott támadó viszont azzal nem kalkulált, hogy Kasper Larsen becsúszott elé, és így a stoplijával - teljesen véletlenül! - megtaposta a légiós bokáját.

A szabálykönyv egy fizikai kontaktus során nem tesz különbséget vétlen és szándékos szabálytalanság között, mindkettőt szankcionálni kell.

Ebben az esetben tehát - megismételjük - az történt, hogy Csoboth a labda megjátszása helyett belépett a fehérvári védő elé, az ellenfél becsúszott, az Újpest futballistája már nem tudta korrigálni a mozgását, és véletlenül a bokájára taposott. A szabálytalanság ténye vitathatatlan volt, ezt szúrta ki a Kulcsár Katalin vezette VAR-csapat, és teljesen jogosan kérte meg Karakó Ferenc játékvezetőt, hogy tekintse meg az esetet. Miután a FIFA-játékvezető ezt megtette, a szabályok szerint nem volt más választása: kiállította a hazaiak üdvöskéjét.

Sokan azt kifogásolják, hogy Csoboth Kevin abszolút vétlenül taposta meg ellenfelét - ez igaz, de a történtek szempontjából ennek csupán a cselekedet elbírálása szempontjából lesz jelentősége. Hiszen, ha szándékosan taposta volna meg a védőt, erőszakos szabálytalanságról beszélnénk (ebben az esetben három mérkőzésről indulna a játékos eltiltása), jelen esetben viszont csak súlyos szabálytalanság történt, így vélhetően a legenyhébb, egy mérkőzésre szóló eltiltást kap majd a válogatott támadó.

Megjegyzendő: Csoboth Kevinnek már az előző szezonban is volt egy hasonló esete. Az októberi, Puskás Akadémia elleni mérkőzésen azok után kapta meg a második sárga lapját, hogy a tizenhatoson belüli elesését - tény, kicsit szigorúan - sportszerűtlen cselekedetnek minősítette Bogár Gergő játékvezető, így a csatár megkapta második sárga lapját, amelyet kiállítás követett.

Visszatérve a szombati Újpest - Fehérvár mérkőzésre:

az újpesti közönség még hálát is adhat Karakó Ferenc játékvezetőnek.

Hiszen ha a FIFA-bíró kicsit szigorúbb Matija Ljujicsot is kiállíthatta volna; ugyanis miután a szerb játékos sárga lapot kapott reklamálásért, látványosan megtapsolta a sípmestert. Ez is sportszerűtlen cselekedet, amelyért szabálykönyv szerint figyelmezetés jár, így a középpályás is idő előtt mehetett volna zuhanyozni.

Ám Karakó Ferenc van már annyira rutinos játékvezető, hogy belátta: ha reagált volna erre az esetre, és egy percen belül két Újpest-labdarúgót is kiállít, elszabadult volna a pokol a Szusza Ferenc Stadionban...

Nyitókép Amíg a pályán volt, nehezen lehetett tartani Csoboth Kevint (jobbra). Fotó: fehervarfc.hu