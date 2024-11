Hogyan találjuk meg a legjobb etetőszéket? (X)

A megfelelő etetőszék kiválasztása fontos döntés a kisgyerekes szülők számára, hiszen ez nagyban befolyásolhatja a baba kényelmét, biztonságát és az étkezési élményt. Ha igazán profi széket vásárolunk, gyakorlatilag csecsemőkortól együtt étkezhet a család, sőt vannak olyan multifunkcionális változatok is, amelyek akár a játékidőben is jó szolgálatot tesznek. A piacon rengetegféle változatot találunk, amelyek közül egyáltalán nem könnyű eldönteni, melyik a legmegfelelőbb. Cikkünkben most megnézzük, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, hogy funkcionalitásban és a biztonságot tekintve is megtalálhassuk a tökéletes darabot.

Milyen szempontok lehetnek fontosak az etetőszék kiválasztásakor?

Nézzük meg, hogy mikre érdemes figyelni, ha etetőszéket vásárolunk!

Biztonság

A legfontosabb kritérium, a biztonság. Az etetőszék típusok közül olyat keressünk, amely 3 vagy 5 pontos állítható biztonsági övvel rendelezik, és stabilan tartja a picit az étkezések során. De érdemes lehet figyelni a lekerekített élekre is, hogy elkerüljük a sérüléseket és baleseteket.

Kényelem és állíthatóság

Minél kényelmesebb az etetőszék, gyermekünk annál több ideig lesz hajlandó benne ülni. Célszerű ezért olyan típust választani, amely profilozott üléssel rendelkezik, és a háttámlája megfelelő alátámasztást biztosít a kicsi gerincének.

Fontos szempont még az állítható ülésmagasság a könnyebb etetés érdekében, ilyenkor, ha tálca nélkül használjuk a széket, akkor könnyen az étkezőasztal magasságához igazíthatjuk.

A dönthető háttámla különösen hasznos olyan kisbabáknál, akik még nem képesek stabilan ülni, számukra ugyanis nem egészséges az ülő pozíció. Az ülés döntésével kímélhetjük gerincüket.

Az állítható lábtartó szintén egy kiváló funkció. Egyrészt növeli az ülés stabilitását, másrészt kényelmessé teszi az étkezést.

Fotó: freepik.com

Könnyű tisztíthatóság

Az etetés során nem ritkák a morzsák, kósza ételdarabok és a maszatolás. Ezért kulcsfontosságú a könnyen tisztítható etetőszék vásárlása. Hasznos lehet, ha a szék kivehető tálcával rendelkezik, így az ételmaradékok könnyen eltávolíthatók és az asztalka egyszerűen leöblíthető. Nagyon praktikus továbbá a levehető öko-bőr vagy poliészter huzat, amely mosógépben mosható vagy nedves ruhával áttörölhető.