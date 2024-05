Békemenet After Kibeszélő: vegyen részt Ön is a Mandiner All Stars élő beszélgetésén!

Minden idők legnagyobb békemenetére készül a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) június elsején, szombaton, melyen Orbán Viktor is beszédet mond. A Mandiner az eseményt követően vár mindenkit szeretettel 17 órai kapunyitással a Békemenet After Kibeszélőre, ahol a Mandiner All Stars tagjai, Bayer Zsolt, Mráz Ágoston Sámuel és Horváth József beszéli meg a Békemeneten történteket a Mandiner munkatársaival, Kacsoh Dániellel és Pócza Istvánnal a Scruton V.P.-ben!

Kezdés: 2024.06.01. szombat 18:00

Kapunyitás: 17:00

Helyszín: Scruton V.P. - 1053 Budapest, Veres Pálné u. 12.

Amennyiben Ön is részt venne az eseményen a közönség részeseként, élőben meghallgatná, akár kérdezne is, regisztráljon most: https://forms.gle/rhetdiFaL4eWRMu97

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, regisztráljon és jöjjön el Ön is!

A jelentkezés és az adáson való részvétel az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]

