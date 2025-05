Kína fegyverei élesben bizonyítanak

A szerző a Makronóm elemzője.

Amikor Ukrajnát az Egyesült Államok 2022-ben elkezdte elárasztani fegyverrendszerekkel, a Pentagon és a hadiipari vállalatok örömüknek adtak hangot, amiért amerikai katonák feláldozása nélkül tesztelhetik legújabb fejlesztéseiket, a hagyományos fegyverzet pedig valós harci körülmények között mutathatja meg gyenge pontjait és azt, mit kell változtatni rajta. A világ másik végén most a kínai mérnököké ugyanez az abszurd elégedettség: az India és Pakisztán között kirobbant konfliktusban a fejlett kínai technológia mérte, méri össze a tudását a bevált nyugati fegyverrendszerekkel – az eredmény láttán pedig a kínai védelmi részvények soha nem látott módon lőttek ki.

Közülük is elsősorban az AVIC állami konszerné, amelynek a papírjai 40 százalékot ugrottak egyetlen hét alatt. A vállalat gyártja a J–10C vadászgépeket, amelyek a pakisztáni légierő részeként több nyugati gyártású indiai ellenfelet semmisítettek meg a konfliktus kirobbanás utáni napokban – ezek között ráadásul a francia hadiipar szemefénye, a Rafale is szerepelt.

Fegyvergyártók háborúja

Kína több mint negyven éve nem vívott komolyabb háborút. Hszi Csin-ping elnöki színre lépése óta azonban a hadiiparban is az élvonalbeli technológiák és a robbanásszerű modernizáció felé fordult, ennek köszönhetően nemcsak a saját hadseregét futtatta fel az abszolút élmezőnybe, de komoly exportkapacitással is büszélkedhet a vadászgépek, valamint a radar- és légvédelmi rendszerek területén. Az egyik olyan ország, amelyik maximálisan ki is használja a kereskedelmi lehetőségeket, éppen Pakisztán: az elmúlt fél évtizedben a haditechnikai importjának több mint 80 százalékát Kínából biztosította. Vagyis az Indiával kirobbant konfliktus Peking számára a lehető legjobb tesztkörnyezetet kínálja arra, hogy aprólékosan vizsgálhassa, miként működnek a fegyverei ellenséges környezetben.

Az Egyesült Államok Indiára mindig is Kína stratégiai ellenlábasaként tekintett, a politikai szálak erősítésén túl az ázsiai ország fegyverkereskedelmében is a nyugati országok vették át a főszerepet – Washington mellett elsősorban Franciaországtól és Izraeltől kezdett vásárolni, ezzel párhuzamosan folyamatosan és tudatosan építette le kapcsolatait az orosz hadiiparral. A másik oldalon Pakisztán olyan stratégiai megállapodásokat kötött Kínával, amely a hagyományos gazdasági szegmensen túl a fegyveripart is fókuszba helyezte. A két ország vegyesvállalatainak és Kína egyre kifinomultabb fegyverrendszereinek köszönhetően

Pakisztán leépítette az amerikai kapcsolatait, az utóbbi években pedig egyre több kínai haditechnikai eszközt vásárolt.

Ehhez természetesen az is hozzájárult, hogy Washington a régión belül Indiában látta meg a potenciálisan kiemelkedő partnerét, így maga is lassította és csökkentette a fegyvereladásokat Pakisztánnak – vagyis Kína gyakorlatilag a szomszédjában tátongó piaci rést kihasználva tudott kereskedelmi alternatívát nyújtani számára. A mostani konfliktus tehát a nyugati és a kínai haditechnológiák csatáját is jelenti, egyben rávilágít a kínai export regionális, geopolitikát formáló hatására. Eddig a kínai fegyverek állnak nyerésre.

A legjobb reklám

Pakisztán öt indiai vadászgép lelövését jelentette be egyetlen nap alatt – köztük három francia Rafale-ét. A számot hivatalosan senki nem kívánta megerősíteni, párizsi források szerint azonban legalább egy francia gyártmányú, a világ egyik legjobbjának tartott vadászrepülő bizonyosan odaveszett. Amennyiben az információ helytálló, az azt jelenti, hogy Kína megbízhatóan kínálja vásárlásra azokat a fegyvereit, amelyek minimum annyit tudnak, mint a nyugati riválisok. (Villámgyors árazás történt a tőzsdén is: az AVIC papírjai két nap alatt 34 százalékot ugrottak.)

A J–10C a J–10-es sorozat újabb generációja, a lopakodóktól egy kategóriával lejjebb, de nagyjából ugyanabban, mint amelyikbe a Rafale-t is sorolják. A pakisztáni légierő magasan legmodernebb eszköze a JF–17 Block III vadászgép mellett, amely azonban éppen egy kínai–pakisztáni közös vállalati fejlesztés gyermeke.

Mint arra a CNN rámutatott: az, hogy a J–10C a hírek szerint ennyire egyszerűen bánt el az indiai nyugati technológiával, óriási bizalomnövekedést eredményez a kínai fegyverrendszerek iránt, egyben hatalmas lendületet fog adni a pekingi fegyverexportnak. Az Egyesült Államok globális fegyvereladási dominanciáját nehezen lehet megközelíteni (43 százalékos volt a részesedése az elmúlt négy évben). A második helyen éppen Franciaország áll, majd Oroszország és Kína következik. Utóbbi fegyverexportjának azonban közel kétharmada egyetlen országba, Pakisztánba irányul. Eddig legalábbis. A francia Rafale (vagy Rafale-ok) kilövése a lehető legjobb reklám a kínai hadiiparnak. Arra ösztönözhet ugyanis olyan országokat, amelyeknek politikai vagy gazdasági okokból korlátozott a hozzáférésük a nyugati fegyverrendszerekhez (különösen a Közel-Keletről és Afrikából), hogy alternatív beszállítókat keressenek. Ez pedig maga Kína lesz, amelynek a hadiiparát az indiai–pakisztáni konfliktusban elért sikerei csak még inkább berobbantják.

***

Kapcsolódó:

Fotó: rawpixel



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.