Trump újabb döntése: többmilliárd dollár esik ki a nemzetközi segélyrendszerből

Donald Trump amerikai elnök február 3-án bejelentette, felfüggeszti a USAID működését, ezzel a világ egyik legnagyobb segélyszervezetét és több mint 40 milliárd dollárt von ki a nemzetközi segélyezésből. Kína lehet a USAID kivonulásának győztese, hiszen „a létfontosságú külföldi erőforrásokhoz való hozzáférést” keresi, illetve igyekszik „szövetségeket építeni olyan területeken, amelyek nem esnek az USA érdekszférájába” – vélekedik a Cornell University alkalmazott közgazdász- és politológusprofesszora, Christopher Barrett.

USAID helyett Egy övezet, egy út

Azok az országok, amelyek a 64 éve futó USAID program részesei voltak, egyéb kedvezményes infrastrukturális beruházási projektek után kénytelenek nézni – így mások mellett például Kínához fordulhatnak támogatásért. „Vákuum keletkezett. Még ha az Egy övezet, egy út nem is segély-, hanem infrastrukturális program, energiát és tiszta vizet jelenthet [a USAID nélkül maradt fejlődő országok számára]” – mondta Sharif Naubakhar, a hongkongi tudományos és technológiai egyetem közpolitika professzora. Az Egy övezet, egy út (Belt and Road Initiative, azaz BRI) 12 éve nyújt alacsony kamatozású hiteleket autópályák, kikötők és erőművek építéséhez olyan fejlődő országokban, amelyek közül sokan a USAID kedvezményezettjei is voltak.

Banglades például az elsők között fordulhat Pekinghez a USAID-források pótlásának reményében. Dakka gazdaságilag nehéz helyzetben van, hiszen az ügyvezető kormány eladósodással küzd, miközben a gazdasági növekedés lassulásával és valutájának értékvesztésével kell szembenéznie. Kína már számos projektet pénzelt Bangladesben, és az átmeneti kormányt is támogatja – hívja fel a figyelmet a Council on Foreign Relations (CFR) egy január 29-én megjelent tanulmányában.

Ha az Egyesült Államok lényegében lemond bármiféle szerepvállalásról egy olyan országban, amely az amerikai kapcsolatot keresi, de Kína fő stratégiai partnere lehet, akkor Peking egyértelműen még több segélyt és kölcsönt ajánl majd Bangladesnek, mint amennyit eddig”

– írja a CFR.