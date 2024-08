Pontosan mit is művel Ukrajna Oroszországban?

Földlicit a béketárgyaláson

Legvalószínűbbnek az tűnik, hogy Kijev jelenleg az elkerülhetetlen fegyverszüneti és béketárgyalásokra szerzi be a legerősebb ütőlapot, amit csak fel tud használni. Zelenszkij az utóbbi hónapokban többször jelezte, hogy immár az oroszokat is ott akarja látni a tárgyalóasztalnál – más kérdés, hogy a Kreml, amely szintén nem zárkózik el a saját feltételei szerint zajló (tehát területszerzéssel járó) egyeztetési folyamatoktól, hallani sem akar az ukrán „béketervről”, amely azzal kezdődik és végződik, hogy valamennyi orosz katona hagyja el az eddig elfoglalt területeket, köztük a Krímet is.