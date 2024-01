Izrael szerint egyre csak nő a Hamász vagyona az adományoknak köszönhetően

A háború kitörése óta a palesztinoknak juttatott online adományokból jelentős összegeket fölöz le a Hamász, amelynek ilyen jellegű finanszírozása többszörösére növekedett a tavaly október 7-ei terrortámadás előtti időszakhoz képest – írja izraeli és washingtoni hírszerző források alapján a Bloomberg.

Bár mind az izraeli, mind az amerikai fél azon van, hogy megállítsák az ilyen jellegű tranzakciókat,

a pénz követése rendkívül nehézkes, miután a Hamász hosszú évek tapasztalatával a háta mögött kerüli ki a pénzügyi szankciókat, hatásosan tüntetve el a nyomokat maga után.

Egy a lapnak nyilatkozó szakértő szerint teljesen nyilvánvaló, hogy a háború kitörése óta meredeken emelkedik a Hamásznál landolt (törvényes és törvénytelen) támogatások összege. Gombamód szaporodnak az új karitatív szervezetek, de olyanok is vannak az adományozók között, amelyeknek a tevékenységét maga az Egyesült Államok is jóváhagyta – ez egyben arra is utal, hogy több esetben maguk a szervezetek sincsenek tisztában az általuk közvetített segélyek pontos mozgásával.

A Hamász egyébként nem fogja vissza magát a kommunikációban: nyilvánosan kérik a pénztámogatást az Izrael elleni harchoz, amely szerintük túlmutat a humanitárius segítségen.

A szervezet pénzügyi guruja, Iszmail Hanije szimplán „pénzügyi dzsihádnak” titulálta a tevékenységet.

Ellenlépések

Izrael egy tizenhat tagú munkacsoport (amelyben többek között Németország, Kanada, az USA és Hollandia is képviselteti magát) vezető tagjaként igyekszik lépéseket tenni a Hamász bevételének csökkentése érdekében.

A kormány emellett folyamatosan monitorozza és frissíti azoknak a közösségi finanszírozású szervezeteknek a listáját, amelyektől a Hamász a legnagyobb valószínűséggel pénzt csíp le magának. A vizsgálatok eredményeképpen Izrael igyekszik nyomást gyakorolni az adományozó szervezetek országaira, hogy tegyenek ellenlépéseket.