A bővítéssel a globális olajtermelés 42 százaléka került a BRICS-hez

Kihívások a BRICS számára

Felmerül a kérdés, hogy a BRICS olyan globális szervezetté válhat-e, amely kihívást jelenthet a G7-nek: ez nem tűnik valószínűnek.

A tagság bővítése

Az új tagok semlegesnek vagy Kínához igazodónak számítanak a globális kontextusban. Bár a jelentkezők teljes listája nem áll rendelkezésre, állítólag olyan országok is szívesen csatlakoznának, mint Indonézia, Kazahsztán, Nigéria, Thaiföld és Venezuela.

Maga a szervezet egy kétszintű tagsági rendszert foglal magában, beleértve a teljes jogú tagokat és a partnereket. A BRICS-tagság teljes kritériumait nem határozták meg, de a kínai külügyminisztérium szerint az új tagoknak feltörekvő gazdaságoknak kell lenniük, regionális és stratégiai globális befolyással.

A blokk bővítése nagy dolog, amit Kína szorgalmazott a legkeményebben, az USA geopolitikai ellensúlyának megteremtésére irányuló tervének részeként. Így a bővítést valószínűleg az ázsiai nagyhatalom kis győzelmeként fogják értékelni.

A csúcstalálkozó azt is aláhúzza, hogy felgyorsul az USA és Kína szövetségesei felé történő elmozdulás a regionális blokkok irányába, és Szaúd-Arábia érdeklődése a BRICS-hez való csatlakozás iránt ennek az egyik kulcseleme. A monarchiát korábban semlegesnek tekintették, de a BRICS+-tagsága azt jelzi, hogy most már Kína táborába állt, és az USA-val évtizedek óta tartó szoros kapcsolatai jelentősen lazultak.

Együttműködés

Bár a BRICS-tagok mindegyike egyetért abban, hogy a feltörekvő piacok alulreprezentáltak a globális rendszerben, és hogy össze kell fogniuk a G7-ek hegemóniája ellen, ezen túlmenően kevés az egyetértés abban, hogy miként lehet a legjobban együttműködni a világ jelenlegi vezetőivel, sőt, egymással is. Szinte mindenről folyik a vita a blokkon belül. Idetartoznak az együttműködési megállapodások az űr-, az oktatás és az orvostudomány területén. Számos megjegyzés hangzott el a határokon átnyúló kereskedelem és a pénzügyi áramlások előmozdításáról is a blokkon belül. Ebben az összefüggésben kulcsfontosságú lesz az Új Fejlesztési Bank (NDB, korábbi nevén BRICS Bank) szerepe, amely egyike azon kevés intézményeknek, amelyek egyesítik a csoportot. Ez a hitelintézet kulcsfontosságú szerepet játszik az országok közötti integráció előmozdításában. A kínai elnök be is jelentette, hogy kínai intézmények egy 10 milliárd dolláros alapot indítanak a globális fejlesztés érdekében. A bank úgy állította be magát, mint egy feltételekhez nem kötött hitelező, szemben az IMF és a Világbank megállapodásaiban szereplő elvárásokkal. Ez sok kisebb nemzet számára meggyőzőnek tűnhet.

Eredetileg Lula da Silva brazil elnök szorgalmazta, hogy Argentína, Brazília legnagyobb kereskedelmi partnere is bekerüljön a kibővített csoportba. Úgy tűnik azonban, hogy Argentína az újabb fizetésképtelenség szélén áll, még az után is, hogy aláírta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 44 milliárd dolláros mentőcsomagját. Lula „fojtogatónak” nevezte az IMF-programot, és úgy tűnik, hogy Argentína BRICS+-ba való bevonásának egyik motivációja az NDB-hez való hozzáférés, és a mentőcsomag egyik intézményről a másikra való átváltása, ahol a finanszírozás mentes lehet az IMF kötöttségeitől.

Előnyök

Bár a BRICS-tagság potenciálisan mélyebb integrációhoz vezethet Kínával, megkönnyítve a kereskedelem és a beruházások növekedését, az általános előnyök számos gazdaság számára kétségesek.

A kisebb nemzetek számára a szervezethez való csatlakozás inkább politikai motivációjú, mint gazdaságilag stratégiai jelentőségű lehet, mivel nagyobb hozzáférést kellene kapniuk a kínai finanszírozási csatornákhoz és a BRICS bankhoz.

Általánosságban azonban kétséges, hogy a tagság sok gazdaság számára hoz-e majd jelentős előnyöket.

Figyelemre méltó, hogy Oroszország az orosz–ukrán háború kezdete óta közelebb került Kínához, anélkül, hogy kézzelfogható bizonyítéka lenne a nagyobb közvetlen külföldi tőkebefektetések beáramlásának vagy nagyobb új infrastrukturális projektek bejelentésének. Néhány ország – köztük India és Dél-Afrika – pedig valószínűleg óvatosan lépne fel Kínával szemben, hogy megőrizze az amerikai blokkból érkező befektetésekhez való hozzáférést.

Dedollarizáció

A blokk államai régóta beszélnek dollármentesítésről, és hangosan támogatják, hogy a dolláralapú kereskedelemtől a nemzeti valuták szélesebb körű használata felé forduljanak, vagy esetleg hozzanak létre egy BRICS-valutát, ami viszont jelentős nehézségekkel jár.

Mindazonáltal a dollármentesítés a tagok számára prioritás volt, mivel mindannyian a zöldhasú dominanciáját – különösen a nemzetközi kereskedelemben – az USA hatalmának jelentős eszközeként azonosították. A sok beszéd ellenére kevés gyakorlati előrelépés történt.

A csúcstalálkozó kezdete előtt a BRICS bank bejelentette, hogy dél-afrikai randban és brazil reálban kezd hitelezni. A csúcson többször utaltak a dollár szerepének csökkentésére a kereskedelemben és a pénzügyi tranzakciókban, beleértve egy közös valuta lehetséges létrehozását. Viszont nem terjesztettek elő ezzel kapcsolatos intézkedéseket, és a blokk közölte, hogy a következő csúcstalálkozó előtt megvizsgálja, hogyan lehetne mérsékelni a dollár használatát.

Orosz részről elhangzott, hogy a BRICS-en belüli kereskedelemnek még mindig csak a 29 százalékát bonyolítják dollárban (szemben a 85 százalékos globális átlaggal), és van lehetőség ennek további csökkentésére a szervezet tagállamai között. Szaúd-Arábia és Kína jelenleg vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a kölcsönös olajkereskedelmet jüanban bonyolítsák le. Az olajüzletágak dollármentessé tétele jelentős lépés lenne a zöldhasúról való leválás rögös útja felé.