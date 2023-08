Újra támad az afrikai sertéspestis

De nemcsak a sertés-, más húsok iránt is visszaesett a fogyasztók érdeklődése. Vagyis amíg a különböző szankciókkal és embargóval sújtott kilencvenes években fejenként 65 kiló húst fogyasztottak Szerbiában évente, most ez a mennyiség 41-42-re csökkent, az összes húsfélét számítva. Vagyis az állattenyésztés problémái már 30 éve jelentkeztek, de az utóbbi tíz esztendő egyre mélyülő gondjai sem kapcsolták be a vészjelzőt az illetékeseknél.