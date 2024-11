Nincs lehetetlen, csak egy maraton kell hozzá

Nyitókép: Vertigo Media

„Ha futni akarsz, fuss pár kilométert! Ha meg akarsz tapasztalni egy másik életet, fuss le egy maratont!” – mondta állítólag Emil Zátopek, a csehek legendás, négyszeres olimpiai bajnok hosszútávfutója. Akit ráadásul nem a veleszületett tehetsége, sokkal inkább a kitartása emelt a magasba, és az a rendkívüli képessége, hogy a fájdalmat és a szenvedést képes volt magában örömmé transzformálni. Hogy egy maraton lefutása valóban egy másik élet megtapasztalásával jár-e, azt sajnos nem tudom, mert eddig csak egy félig jutottam, de abban biztos vagyok, hogy kevés olyan vegytisztán boldog pillanatban volt eddig részem, mint amikor nagyjából huszonöt kilométer vér-verejték és számtalan kis halál után végre célba érkeztem. Ezt az érzést keresik tulajdonképpen Herendi Gábor új filmjének a főszereplői is, akik nem teljesen önszántukból kezdenek körözni a rekortánon, egy váltóban lefutott maraton végére mégis mindannyiuk élete új irányt vesz – méghozzá éppen a szükséges mértékben. Ez eddig úgy hangzik, mint valami didaktikus tanmese önmagunk legyőzéséről, de a Futni mentem nem is állhatna távolabb ennél. Sőt, minden túlzás nélkül az utóbbi évek legjobb, legkedvesebb magyar vígjátékáról van szó, amely a streamingcsatornák hasonló jellegű produkcióinak nagy részét is kenterbe veri. Pedig a recept nem túl bonyolult: jó forgatókönyv, jó karakterek, jó színészek és jó színészvezetés – nem is emlékszem rá, mikor éreztem azt egy magyar alkotásnál, hogy a többség ennyire természetesnek tűnik a vásznon. Nehéz is volna közülük bárkit kiemelni, de ha mindenképpen mondani kellene valakit, az Udvaros Dorottya lenne; a színpadon is folyton elképeszt, micsoda vitalitás és játékkedv árad minden mozdulatából. Akárcsak most, amikor friss özvegyként, a három lányával (Tenki Réka, Lovas Rozi, Trill Beatrix) együtt mutatja meg, milyen az, amikor a nők – mindegy, hogy családanyák, karrieristák, kezdők vagy újrakezdők – úgy istenigazából elhatároznak valamit.

(Futni mentem. Herendi Gábor filmje. Országszerte a mozikban)