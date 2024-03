Hans Zimmer zenéi újra Budapesten!

Nyitókép: Green Stage Productions

***

A Green Stage Production ma örömmel jelentette be, hogy Budapest is bekerült a The World of Hans Zimmer – A New Dimension európai turnéjának állomásai közé.

Forradalmi zenei küldetés és az alkotás öröme árad Hans Zimmer legújabb csodálatos zenei kavalkádjából, melyet a The World of Hans Zimmer – A New Dimension számára állított össze. A két Oscar-díjjal is rendelkező zeneszerző a számára jellemző módon új dimenziókba emeli munkáját,

mely tele van erővel, szenvedéllyel, energiával, szépséggel, drámával, lélegzetelállító momentumokkal és mély érzelmekkel.

A koncertturné elődje, a The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration először 2018-ban bűvölte el a közönséget Németországban, és azóta számos sikeres koncertet tudhat maga mögött világszerte. Ezúttal Hans Zimmer személyesen nem lép színpadra a The World of Hans Zimmer – A New Dimension produkcióban, de az ő jelenléte és kreatív kurátori szerepe biztosítja, hogy ez a show is a legmagasabb minőségben ragyogjon, a világ legkiválóbb szólistáival és egy lenyűgöző szimfonikus zenekarral.

A "Hollywoodi Lázadó" (ahogyan a BBC nevezi) újra és újra lenyűgöző és izgalmas élményt nyújt The World of Hans Zimmer című produkciójával, melyben rendkívüli dallamai és modern kompozíciói magukban hordozzák a filmvilág legnagyobb alkotásainak esszenciáját. Ő fűszerezte és adta meg azt az energia löketet, amivel filmzenéje örökre beírta magát a halhatatlanok közé. Olyan klasszikusok zenéjét jegyzi, mint: a Dűne, a 007 Nincs idő meghalni, Az oroszlánkirály, a Gladiátor, A Karib-tenger kalózai, a Batman: A sötét lovag-trilógia, az Interstellar, Az utolsó szamuráj és a Top Gun: Maverick...

A The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration dupla albumát 2019-ben a Sony Classical jelentette meg, és azóta is számos rajongó számára biztosít különleges élményt. A The World of Hans Zimmer – A New Dimension európai turné a Semmel Concerts és az RCI Global, valamint a Tomek Productions összefogásának köszönhető.

További információk: www.worldofhanszimmer.com Jegyek: https://www.eventim.hu/hu/jegyek/the-world-of-hans-zimmer-budapest-mvm-dome-634406/event.html

Hans Zimmerről:

Hans Zimmer több mint 500 zenei projektet jegyez, melyek összességében több mint 28 milliárd dollárt hoztak világszerte a pénztáraknál. Zimmer

két Oscar-díjjal, három Golden Globe-díjjal, négy Grammy-díjjal, egy American Music Award-dal és egy Tony-díjjal

lett elismert a zenei szakmában. Munkái közül kiemelkednek a Dűne, a 007 Nincs idő meghalni, a Gladiátor, Az őrület határán, Lesz ez még így se, az Esőember, a Sötét Lovag-trilógia, az Eredet, a Thelma és Louise, Az utolsó Szamuráj, a 12 év rabszolgaság, a Blade Runner 2049 (amit Benjamin Wallfisch-szal közösen komponált), valamint újabb filmzenei művek, mint a Top Gun: Maverick, a Wonder Woman 1984 és a SpongyaBob Kockanadrág. Legutóbbi művéért, a Dűnéért, Zimmer elnyerte az Oscar-díjat a legjobb filmzenéért. 2019-ben, Az oroszlánkirály élőszereplős feldolgozásáért, Grammy-jelölést kapott a Legjobb Score Soundtrack for Visual Media kategóriában.

Zimmer a Hans Zimmer Live turnéja során rendkívül sikeres állomásokat járt be világszerte, ami igazi koncert szenzáció volt, mely 2022 áprilisában indult Európában és 2023 júniusáig tartott.

Semmel Concerts:

A Semmel Concerts Entertainment GmbH az egyik vezető rendezvényszervező Európában, és évek óta a POLLSTAR 10 legjobb szervező között szerepel világszerte. A cég a CTS Eventim AG-vel való együttműködésének 2000 év óta Európa legnagyobb jegyszolgáltatójával együtt vezető hazai és nemzetközi pozíciót töltött be az élőzenés szórakoztató műsorok területén. A Semmel Concerts közel 150 alkalmazottal és 8 irodával rendelkezik Németországban. A cégnek érdekeltsége van a Promoters Group Munich-ben és az Arena Berlin Betriebs GmbH-ban, valamint 2020 óta kizárólagos részvényese a Show Factory Entertainment GmbH-nak Bécsben. A vállalat struktúrájában helyet kap a Semmel Exhibitions és a Semmel Artists & Events is. A cég vezérigazgatója Dieter Semmelmann. Különböző nemzeti és nemzetközi témákkal, valamint sokféle saját gyártású produkcióval évente több mint 1500 eseményt szervez, amin több mint 5 millió látogatót jegyeznek. A Semmel Concerts Entertainment GmbH több Live Entertainment Awards (LEA) díjat is elnyert, köztük a Az Év Szervezője díjat.

Tomek Productions:

A Tomek Productions székhelye Bécsben, Ausztriában található, és különleges multimédiás koncert-koncepciókat fejleszt, melyek a film- és médiazene világára összpontosítanak. Az olyan eseményekkel, mint a „Hollywood Bécsben”, melyet világszerte televíziós közvetítésben élvezhetünk, valamint a The World of Hans Zimmer nevű nemzetközi turnéprodukcióval, a Tomek Productions meghatározó szereplővé vált a film- és médiazenei események területén. A koncerteket zene, vizuális elemek, fény és tér kreatív játékával rendezik meg, melyek igazi harmonikus, lebilincselő és érzelmes hangulatot teremtenek.