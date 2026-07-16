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karoline leavitt kalshi gabriel perez donald trump

Fogadási csalás gyanúja miatt függesztették fel állásából Donald Trump súgógépének kezelőjét

2026. július 16. 21:42

Összesen 100 ezer dollárt nyert.

2026. július 16. 21:42
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Felfüggesztették állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök „súgógépének” kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtájának gyanúja miatt – erősítette meg a Fehér Ház szóvivője csütörtökön.

Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Gabriel Perezt „felfüggesztették a munkavégzés” alól.

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A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli a Donald Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket a Kalshi nevű internetes fogadóoldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 ezer dollárt (31 millió forint) nyereményhez jutott.

Az úgynevezett előrejelzés-piacon működő platform lehetővé teszi a fogadást nem csak egy-egy személyiség által elmondott beszéd tartalmára, de akár arra is, hogy a beszélő, milyen öltözéket visel. A Gabriel Perez által elkövetett cselekményt a szövetségi Határidős Árutőzsde Felügyelet (Commodity Futures Trading Commission) vizsgálja.

A férfi által megtett fogadások a Kalshi nyomozórészlegének tűnt fel a szokásostól eltérő fogadási magatartás miatt, ami Donald Trump elnök beszédeire vonatkozott.

Robert DeNault a szerencsejáték-cég nyomozati osztályának vezetője közölte, hogy felügyeleti csoportjuk jelentette a szövetségi hatóságoknál a gyanút, majd befagyasztotta a Gabriel Perez nyereményszámláján lévő mintegy 90 ezer dollárt, és kizárta a fogadásból.

(MTI)

Nyitókép: JIM WATSON / AFP

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