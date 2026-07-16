Fogadási csalás gyanúja miatt függesztették fel állásából Donald Trump súgógépének kezelőjét

Felfüggesztették állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök „súgógépének” kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtájának gyanúja miatt – erősítette meg a Fehér Ház szóvivője csütörtökön.

Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Gabriel Perezt „felfüggesztették a munkavégzés” alól.