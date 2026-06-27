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liberális projekt wikipédia

Világraszóló botrány a Wikipediánál: kitiltották az oldal alapítóját, mert szembeszállt azokkal, akik liberális szócsövet csináltak belőle

2026. június 27. 12:49

Globalista, liberális „arctalan csőcselék” térítette el a közös, ingyenes és semleges tudástárat, amikor Larry Sanger meg akarta zabolázni őket, kitúrták az életművéből. De nem hagyja magát, és van is egy terve.

2026. június 27. 12:49
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Szenvedélyes írásban számolt be a The Free Press felületén Larry Sanger, a Wikipédia társalapítója arról, hogyan jutott el oda, hogy 25 évvel azután, hogy Jimmy Walesszel megalapította a világ legtöbbet forgatott online enciklopédiáját, egy ideológiailag vezérelt rendszer képviselői kizárják onnan.

Sanger felidézte, hogy 2000-ben a Wikipédia létrehozásának célja egy mindenki számára ingyenes, közösen épített és politikailag semleges tudástár megteremtése volt. A projekt gyorsan növekedett: 2002 elejére már 20 ezer cikk volt a „wikin”, 2003 elejére pedig meghaladta a 100 ezret, miközben a Google egyre nagyobb forgalmat irányított az oldalra.

A dotkomválság után azonban megszűnt a finanszírozás, Sanger távozott a projektből, részben társával, Jimmy Walesszel való nézeteltérései miatt. Ezt követően állítása szerint azt látta, hogy a Wikipédia fokozatosan eltávolodott eredeti semlegességi elvétől, és egy 

  • globalista, 
  • szekuláris, 
  • és progresszív szemlélet felé mozdult el.

Példaként említi az Izraelről, vallási közösségekről, hindu szervezetekről, valamint amerikai politikai kérdésekről szóló szócikkeket, amelyek szerinte egyoldalúan tükrözik a baloldali-liberális nézőpontot.

Ahelyett, hogy szigorú semlegességet tartana fenn a legfontosabb és legvitatottabb témákban, a Wikipédia egy viszonylag szűk liberális elit szócsövévé vált.”

– fogalmazott.

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A legnagyobb baj egyébként maga a Wikipédia irányítási rendszere: nincs valódi szabálykönyve, a szabályokat néhány száz aktív adminisztrátor értelmezi, akik érdemi ellenőrzés nélkül döntenek. 

Így vált lehetővé bizonyos nézetek, források és szerkesztők kiszorítása, miközben a baloldali médiumok nagyobb bizalmat élveznek.

Ezt elégelte meg Sanger, aki 2025-ben, a Wikipédia 25. évfordulóján kilencpontos reformtervet tett közzé. Ebben többek között egymással is versengő cikkváltozatok engedélyezését, az elfogult forráslisták felszámolását és az eredeti semlegességi elvek visszaállítását javasolta. Bár a kezdeményezés jelentős sajtóvisszhangot kapott, a Wikipédia szerkesztőinek többsége elutasította.

Ezután létrehozta a WikiProject Intellectual Diversity (WPID) nevű csoportot, amelynek célja a nézőpontok sokszínűségének növelése volt. Mintegy harminc önkéntest toborzott, és hivatalos WikiProjectként kérte a csoport elismerését. 

A kezdeményezés azonban heves ellenállásba ütközött: kritikusai szélsőjobboldali nézetek legitimálásával, „puccskísérlettel” és külső kampányolással vádolták. Sanger szerint még az X-en közzétett beszámolóit is szabályszegésként értékelték, noha maga Jimmy Wales nyilvánosan úgy foglalt állást, hogy ezek nem sértették a Wikipédia szabályait.

Az adminisztrátori eljárás Sanger szerint a koncepciós perek hagyományai szerint folyt le: nem volt világos vádirat, független bíró vagy ártatlanság vélelme, a vádlók egyben döntéshozók is voltak. 

Így előbb ideiglenesen, majd végleg kitiltották a Wikipédiáról azzal az indokkal, hogy külső kampányolást folytatott és nem konstruktív célból vett részt a projektben.

A sors iróniájának tartja, hogy néhány órával később egy New York-i gálán a Tablet magazin Sinai-díját vehette át, éppen a Wikipédia megalapításáért és reformkísérletéért.

„Egy arctalan csőcselék próbált megbüntetni. Megtanultam, hogy a legnagyobb haragjuk azoknak van fenntartva, akik nem hajlandók meghajolni hatalmas erejük előtt.”

Sanger szerint a megoldás az lenne, ha megtörnék az elszabadult Wikipedia egyeduralmát.

A Wikipédiának szüksége van egy versenytársra – vagy talán egy versenytársakból álló rendszerre.”

 – mondta, ezért kiemelte: a jövőben olyan új, decentralizált enciklopédikus hálózat létrehozásán szeretne dolgozni, amely alternatívát kínálhat a Wikipédiával szemben, és több, egymással versengő szabad tudásprojektet kapcsol össze.

Nyitókép: Wikipedia

Összesen 2 komment

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vezker
2026. június 27. 13:02
Kommunista nem vész el, csak átalakul.
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2
0
nemkifejezettenszeretemazsidokat
2026. június 27. 13:00
Hajrá ! Feltlálták már az .onion domaint is, abba nem tudják beleütni a zsidók se az orrmányukat.
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