Világraszóló botrány a Wikipediánál: kitiltották az oldal alapítóját, mert szembeszállt azokkal, akik liberális szócsövet csináltak belőle

Szenvedélyes írásban számolt be a The Free Press felületén Larry Sanger, a Wikipédia társalapítója arról, hogyan jutott el oda, hogy 25 évvel azután, hogy Jimmy Walesszel megalapította a világ legtöbbet forgatott online enciklopédiáját, egy ideológiailag vezérelt rendszer képviselői kizárják onnan.

Sanger felidézte, hogy 2000-ben a Wikipédia létrehozásának célja egy mindenki számára ingyenes, közösen épített és politikailag semleges tudástár megteremtése volt. A projekt gyorsan növekedett: 2002 elejére már 20 ezer cikk volt a „wikin”, 2003 elejére pedig meghaladta a 100 ezret, miközben a Google egyre nagyobb forgalmat irányított az oldalra.