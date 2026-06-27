Tűz alá vette Bahreint Irán, de a Hormuzi-szorosra is lecsaptak

Vissza a konfliktusba: Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban
Iráni drón támadott meg egy hajót, pár nappal a szoros megnyitását meghirdető megállapodás után.
A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint „az amerikai terrorista hadsereg” több térségbeli létesítményét is célba vették.
Irán drónokkal támadta Bahreint szombaton, miközben néhány nap után egy újabb hajót ért támadás a Hormuzi-szorosban, valószínűleg Teherán válaszaként az Egyesült Államok pénteki légicsapásaira.
A bahreini külügyminisztérium közleménye szerint számos iráni drón érte el az országot, amelynek területén az amerikai haditengerészet ötödik flottája állomásozik. A minisztérium az ország szuverenitása súlyos megsértésének, a lakosság biztonságára leselkedő kirívó fenyegetésnek nevezte a támadást.
Egyúttal jelezte: az ország fenntartja magának a jogot az önvédelemre.
A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint „az amerikai terrorista hadsereg” több térségbeli létesítményét is célba vették. A célpontokról közelebbit nem közöltek, ahogy a bahreini külügyi közlemény sem tért ki arra, hogy keletkeztek-e károk.
Eközben a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) arról számolt be, hogy szombaton megtámadtak egy tankert a Hormuzi-szorosban. A legénység biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. A tanker kapitánya azt mondta, hogy a hajó hídját találta el egy lövedék.
Senki nem jelentkezett egyelőre a támadás elkövetőjeként, de a gyanú azonnal Iránra terelődött – írta az AP hírügynökség.
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Iráni drón támadott meg egy hajót, pár nappal a szoros megnyitását meghirdető megállapodás után.
Csütörtökön egy Irán felől elindított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban. Erre válaszul támadott az amerikai légierő pénteken iráni célpontokat, és Teherán szerint ez adott okot arra, hogy amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadjanak szombaton.
(MTI)
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP