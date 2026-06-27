Tűz alá vette Bahreint Irán, de a Hormuzi-szorosra is lecsaptak

A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint „az amerikai terrorista hadsereg” több térségbeli létesítményét is célba vették. A célpontokról közelebbit nem közöltek, ahogy a bahreini külügyi közlemény sem tért ki arra, hogy keletkeztek-e károk.

Eközben a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) arról számolt be, hogy szombaton megtámadtak egy tankert a Hormuzi-szorosban. A legénység biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. A tanker kapitánya azt mondta, hogy a hajó hídját találta el egy lövedék.

Senki nem jelentkezett egyelőre a támadás elkövetőjeként, de a gyanú azonnal Iránra terelődött – írta az AP hírügynökség.