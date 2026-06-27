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forradalmi gárda hormuzi szoros teherán

Tűz alá vette Bahreint Irán, de a Hormuzi-szorosra is lecsaptak

2026. június 27. 15:32

A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint „az amerikai terrorista hadsereg” több térségbeli létesítményét is célba vették.

2026. június 27. 15:32
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Irán drónokkal támadta Bahreint szombaton, miközben néhány nap után egy újabb hajót ért támadás a Hormuzi-szorosban, valószínűleg Teherán válaszaként az Egyesült Államok pénteki légicsapásaira.

A bahreini külügyminisztérium közleménye szerint számos iráni drón érte el az országot, amelynek területén az amerikai haditengerészet ötödik flottája állomásozik. A minisztérium az ország szuverenitása súlyos megsértésének, a lakosság biztonságára leselkedő kirívó fenyegetésnek nevezte a támadást. 

Egyúttal jelezte: az ország fenntartja magának a jogot az önvédelemre.

A Forradalmi Gárda iráni elitalakulat szombati közleménye szerint „az amerikai terrorista hadsereg” több térségbeli létesítményét is célba vették. A célpontokról közelebbit nem közöltek, ahogy a bahreini külügyi közlemény sem tért ki arra, hogy keletkeztek-e károk.

Eközben a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) arról számolt be, hogy szombaton megtámadtak egy tankert a Hormuzi-szorosban. A legénység biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. A tanker kapitánya azt mondta, hogy a hajó hídját találta el egy lövedék.

Senki nem jelentkezett egyelőre a támadás elkövetőjeként, de a gyanú azonnal Iránra terelődött – írta az AP hírügynökség.

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Csütörtökön egy Irán felől elindított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban. Erre válaszul támadott az amerikai légierő pénteken iráni célpontokat, és Teherán szerint ez adott okot arra, hogy amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadjanak szombaton.

(MTI)

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
kbexxx
2026. június 27. 17:06
Na pont ez az ami emelheti az olaj világ piaci árat.! Nincs béke keleten de olajár stop se idehaza már! Elkezdhet araszolni felfelé de nagyon ismét köszönjük KAPITÁNY!
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Nasi12
2026. június 27. 16:49
Azért jó lenne, ha a legközelebbi tüzszüneti vagy béketárgyaláson Izrael is jelen lenne, ha aláírna valamit.
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bszakonyi
2026. június 27. 16:19
Milyen szuverén állam, ha területén egy másik ország flottája tartózkodik? Bahrein legjobb esetben protektorátus amúgy gyarmat.
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