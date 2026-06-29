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Az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi grazi önkormányzati választáson.
„Elsöprő győzelmet arattak a kommunisták, megsemmisültek a szocdemek és a liberálisok Ausztria második legnagyobb városában!
Az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi grazi önkormányzati választáson. A KPÖ 2021-hez képest közel 7 százalékpontot erősödött, és 18 mandátumot szerzett a 48 fős képviselőtestületben. A KPÖ eddig a szocdemekkel (SPÖ) és a Zöldekkel kormányzott közösen, de a mostani eredménye alapján a Zöldekkel közösen is többsége van a KPÖ-nek!
Hatalmasat bukott az országosan kormánypárt SPÖ. A szocdem alakulat még hat százalékot sem szerzett Ausztria második legnagyobb városában. Ez az SPÖ történetének legrosszabb eredménye Grazban, és a városi szenátusban a következő öt évben sem képviselője.
Nagyot buktak az országosan szintén kormányzó liberálisok (NEOS) is. A párt az öt százalékot sem érte el, így csupán két képviselője lesz a városi tanácsban. A szenátusban pedig egyetlen képviselője sem lesz.
Az Osztrák Néppárt (ÖVP) szinte ugyanazt az eredményt érte el, mint öt évvel ezelőtt. Az ország kancellárját adó párt számára ez egy tisztes eredmény, és a várakozásokat is némileg meghaladja.
Egy picit erősödött a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), és egy mandátummal többet szerzett, mint öt évvel ezelőtt. Bár a pártban egy picivel jobb eredményre számítottak, de azt eddig is lehetett tudni, hogy az FPÖ nem a nagyvárosokban rendelkezik a legnagyobb támogatottsággal.
Összességében ki lehet jelenteni, hogy Ausztria második legnagyobb városa politikailag továbbra is mélyen vörös marad, és vitathatatlanul KPÖ-fellegvára. A kommunisták sikere, amelyet vasárnap a grazi önkormányzati választásokon tovább tudtak növelni, azonban továbbra is regionális jelenség marad. Stájerországon kívül az elmúlt években a KPÖ csak Salzburgban ért el jelentősebb eredményt. A párt hatása ezen túl korlátozott, szövetségi szinten sem sikerült eredményeket elérnie.
Az elmúlt években a KPÖ leginkább a nagyvárosok önkormányzati szintjén tudott eredményeket elérni. A kilenc tartományi főváros közül ötben képviselteti magát a párt a városi tanácsban, de csak Grazban és Salzburgban játszik jelentős szerepet. Grazban 2021 óta Elke Kahr a párt polgármestere, Salzburgban pedig 2024 óta Kay-Michael Dankl a párt alpolgármestere, és a 40 mandátumból tízet birtokol.
A kommunisták legutóbb más tartományi fővárosokban is előrelépéseket – bár jóval kisebb mértékűeket – könyvelhettek el. St. Pöltenben idén januárban 1982 óta először sikerült újra bejutniuk a városházára. Bécsben is növekedést ért el a KPÖ tavaly, de a 4,06 százalékos eredmény nem volt elegendő egy mandátumhoz a városi tanácsban. Nagyobb sikert arattak Innsbruckban, ahol a párt 2024-ben meglepő módon 6,72 százalékos eredménnyel három mandátumot is szerzett.”
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