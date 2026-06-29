Nagyot buktak az országosan szintén kormányzó liberálisok (NEOS) is. A párt az öt százalékot sem érte el, így csupán két képviselője lesz a városi tanácsban. A szenátusban pedig egyetlen képviselője sem lesz.

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) szinte ugyanazt az eredményt érte el, mint öt évvel ezelőtt. Az ország kancellárját adó párt számára ez egy tisztes eredmény, és a várakozásokat is némileg meghaladja.

Egy picit erősödött a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), és egy mandátummal többet szerzett, mint öt évvel ezelőtt. Bár a pártban egy picivel jobb eredményre számítottak, de azt eddig is lehetett tudni, hogy az FPÖ nem a nagyvárosokban rendelkezik a legnagyobb támogatottsággal.