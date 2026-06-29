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kpö Kovács András Ausztria választás

Elsöprő győzelmet arattak a kommunisták, megsemmisültek a szocdemek és a liberálisok Ausztria második legnagyobb városában!

2026. június 29. 10:09

Az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi grazi önkormányzati választáson.

2026. június 29. 10:09
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Kovács András
Kovács András
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„Elsöprő győzelmet arattak a kommunisták, megsemmisültek a szocdemek és a liberálisok Ausztria második legnagyobb városában! 

➡️➡️➡️Az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) fölényes győzelmet aratott a vasárnapi grazi önkormányzati választáson. A KPÖ 2021-hez képest közel 7 százalékpontot erősödött, és 18 mandátumot szerzett a 48 fős képviselőtestületben. A KPÖ eddig a szocdemekkel (SPÖ) és a Zöldekkel kormányzott közösen, de a mostani eredménye alapján a Zöldekkel közösen is többsége van a KPÖ-nek! 

➡️➡️➡️Hatalmasat bukott az országosan kormánypárt SPÖ. A szocdem alakulat még hat százalékot sem szerzett Ausztria második legnagyobb városában. Ez az SPÖ történetének legrosszabb eredménye Grazban, és a városi szenátusban a következő öt évben sem képviselője. 

➡️➡️➡️Nagyot buktak az országosan szintén kormányzó liberálisok (NEOS) is. A párt az öt százalékot sem érte el, így csupán két képviselője lesz a városi tanácsban. A szenátusban pedig egyetlen képviselője sem lesz. 

➡️➡️➡️Az Osztrák Néppárt (ÖVP) szinte ugyanazt az eredményt érte el, mint öt évvel ezelőtt. Az ország kancellárját adó párt számára ez egy tisztes eredmény, és a várakozásokat is némileg meghaladja. 

➡️➡️➡️Egy picit erősödött a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), és egy mandátummal többet szerzett, mint öt évvel ezelőtt. Bár a pártban egy picivel jobb eredményre számítottak, de azt eddig is lehetett tudni, hogy az FPÖ nem a nagyvárosokban rendelkezik a legnagyobb támogatottsággal. 

➡️➡️➡️Összességében ki lehet jelenteni, hogy Ausztria második legnagyobb városa politikailag továbbra is mélyen vörös marad, és vitathatatlanul KPÖ-fellegvára. A kommunisták sikere, amelyet vasárnap a grazi önkormányzati választásokon tovább tudtak növelni, azonban továbbra is regionális jelenség marad. Stájerországon kívül az elmúlt években a KPÖ csak Salzburgban ért el jelentősebb eredményt. A párt hatása ezen túl korlátozott, szövetségi szinten sem sikerült eredményeket elérnie.

➡️➡️➡️Az elmúlt években a KPÖ leginkább a nagyvárosok önkormányzati szintjén tudott eredményeket elérni. A kilenc tartományi főváros közül ötben képviselteti magát a párt a városi tanácsban, de csak Grazban és Salzburgban játszik jelentős szerepet. Grazban 2021 óta Elke Kahr a párt polgármestere, Salzburgban pedig 2024 óta Kay-Michael Dankl a párt alpolgármestere, és a 40 mandátumból tízet birtokol.

➡️➡️➡️A kommunisták legutóbb más tartományi fővárosokban is előrelépéseket – bár jóval kisebb mértékűeket – könyvelhettek el. St. Pöltenben idén januárban 1982 óta először sikerült újra bejutniuk a városházára. Bécsben is növekedést ért el a KPÖ tavaly, de a 4,06 százalékos eredmény nem volt elegendő egy mandátumhoz a városi tanácsban. Nagyobb sikert arattak Innsbruckban, ahol a párt 2024-ben meglepő módon 6,72 százalékos eredménnyel három mandátumot is szerzett.”

Nyitókép: Facebook 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. június 29. 11:07
A labancoknak a még komcsik is jobbak, mint a libsik!
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0
0
bagoly-29
2026. június 29. 10:51
DE kár, hogy lanbancország nem kóstolta mega kommunizmus építését, kevesebb ilyen marha lenne náluk!
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3
0
tapir32
2026. június 29. 10:47
Petya egy Fejbólintó János. Megpróbálja itthon eladni a brüsszeli érdekek föltétlen kiszolgálását magyar érdeknek. Magyar Péter állandóan korrupcióval küzd, miközben pontosan tudja, hogy Magyarország az EU kevéssé korrupt államai közé tartozik, és az alapítványokból nem tűnik el a pénz. Az egész korrupcióra épített politikai stratégiája egy hazugság és terelés. A nép emberének, jó gazdának látszódjon, aki az emberek pénzét, érdekét képviseli, miközben eladja az országot, feladja a szuverenitást és a saját haveri körének átjátssza az állami vagyont. Ki hisz el, hogy Magyar Péter és társai rövidnadrágos kiscserkészek fehér liliommal a kezükben? Nem, nem azok. A hatalomra és a pénzre hajtanak. Magyar Péter és a Tisza el akarja lopni az EU pénzeket! Korrupt Tisza. Lopós Magyar Péter.
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2
0
google-2
2026. június 29. 10:40
Kommunisták és zöldek együtt - mindig tudtuk!
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6
0
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