Az amerikai elnöktárgyalásokból való kivonulása jelentősen megnehezítheti a háború lezárására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, és növelheti a diplomáciai színtér bizonytalanságát.
Az amerikai választási időszak előestéjén az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárását célzó tárgyalások veszélybe kerülhetnek – számolt be róla a The Atlantic. A cikk kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök esetleges eltávolodása a diplomáciai folyamatból növeli a „békepárbeszéd” megszakadásának kockázatát, és további nyomást helyez Kijevre.
A forrás szerint a döntés a következő hetekben születhet meg, amikor Trump figyelme a kongresszusi választási kampányra terelődik. Az ukrán fél szerint már érzi, hogy egyre kevesebb az idő a diplomáciai kezdeményezések számára. Az elnök politikailag kedvezőtlennek ítélheti a tárgyalásokat, illetve azok esetleges kudarcáért mindkét konfliktusban érintett felet felelőssé teheti.
Trump tárgyalásokból való kivonulása jelentősen megnehezítheti a háború lezárására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, és növelheti a diplomáciai színtér bizonytalanságát.
Az amerikai választások közeledtével fennáll a veszélye annak, hogy a diplomáciai folyamat a belpolitika eszközévé válik, ami növeli a késedelmek vagy akár a megállapodások összeomlásának esélyét.
Az Egyesült Államok first ladyje, Melania Trump február 12-én közreműködött egy olyan gyermekcsoport hazatérésében Ukrajnába, akiket a teljes körű invázió kezdete után Oroszországba vittek, biztosítva számukra a biztonságos hazautat.
A forrás kiemelte, hogy Donald Trump először vont be magas rangú katonai parancsnokokat az Iránnal és Oroszországgal folytatott kulcsfontosságú tárgyalásokba, ezzel is hangsúlyozva egy új diplomáciai megközelítést, amelyben a hadsereg közvetlenül részt vesz a külpolitikai döntések alakításában.
