Újabb fordulat: Trump kiszállhat a béketárgyalásokból, a választási kampány miatt

Az amerikai választási időszak előestéjén az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárását célzó tárgyalások veszélybe kerülhetnek – számolt be róla a The Atlantic. A cikk kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök esetleges eltávolodása a diplomáciai folyamatból növeli a „békepárbeszéd” megszakadásának kockázatát, és további nyomást helyez Kijevre.

A forrás szerint a döntés a következő hetekben születhet meg, amikor Trump figyelme a kongresszusi választási kampányra terelődik. Az ukrán fél szerint már érzi, hogy egyre kevesebb az idő a diplomáciai kezdeményezések számára. Az elnök politikailag kedvezőtlennek ítélheti a tárgyalásokat, illetve azok esetleges kudarcáért mindkét konfliktusban érintett felet felelőssé teheti.