Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz-ukrán háború egyesült államok kijev donald trump oroszország

Újabb fordulat: Trump kiszállhat a béketárgyalásokból, a választási kampány miatt

2026. február 13. 08:58

Az amerikai elnöktárgyalásokból való kivonulása jelentősen megnehezítheti a háború lezárására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, és növelheti a diplomáciai színtér bizonytalanságát.

2026. február 13. 08:58
null

Az amerikai választási időszak előestéjén az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárását célzó tárgyalások veszélybe kerülhetnek – számolt be róla a The Atlantic. A cikk kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök esetleges eltávolodása a diplomáciai folyamatból növeli a „békepárbeszéd” megszakadásának kockázatát, és további nyomást helyez Kijevre.

A forrás szerint a döntés a következő hetekben születhet meg, amikor Trump figyelme a kongresszusi választási kampányra terelődik. Az ukrán fél szerint már érzi, hogy egyre kevesebb az idő a diplomáciai kezdeményezések számára. Az elnök politikailag kedvezőtlennek ítélheti a tárgyalásokat, illetve azok esetleges kudarcáért mindkét konfliktusban érintett felet felelőssé teheti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Kockázatok és következmények

Trump tárgyalásokból való kivonulása jelentősen megnehezítheti a háború lezárására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, és növelheti a diplomáciai színtér bizonytalanságát. 

Az amerikai választások közeledtével fennáll a veszélye annak, hogy a diplomáciai folyamat a belpolitika eszközévé válik, ami növeli a késedelmek vagy akár a megállapodások összeomlásának esélyét.

Az Egyesült Államok first ladyje, Melania Trump február 12-én közreműködött egy olyan gyermekcsoport hazatérésében Ukrajnába, akiket a teljes körű invázió kezdete után Oroszországba vittek, biztosítva számukra a biztonságos hazautat.

A forrás kiemelte, hogy Donald Trump először vont be magas rangú katonai parancsnokokat az Iránnal és Oroszországgal folytatott kulcsfontosságú tárgyalásokba, ezzel is hangsúlyozva egy új diplomáciai megközelítést, amelyben a hadsereg közvetlenül részt vesz a külpolitikai döntések alakításában.

Nyitókép forrása: AFP / MANDEL NGAN

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandala-3
2026. február 13. 09:31
Ha nem venne benne ( béke tárgyalás) részt az USA (Trump) előbb vége lenne a háborúnak. Kiiiiiijev teljes kapitulálásával. Nekünk is ez lenne az érdekünk.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 13. 09:15
Trumnak más, fontosabb dolga van: Már több évtizede velünk van a start-stop rendszer, mégis csak 15-20 évvel ezelőtt kezdett el heves ütemben terjedni az utcai autókban. Az Egyesült Államokban olyannyira nem szeretik a start-stopot, hogy úgy néz ki, a Trump-adminisztráció most eltörli.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 13. 09:08
Majd orbán elrendezi a békét, ennyi háborúellenes gyűlés tuti felébreszti Putyilit. Ráadásul Zselé is fosik orbántól.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!