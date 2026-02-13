Ft
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
iszkander - m halálos áldozat támadás rakéta orosz-ukrán háború drón

Péntek 13: lecsaptak az orosz drónok, lángokban állt Odessza (GALÉRIA)

2026. február 13. 11:29

Az oroszok több mint 150 drónnal és rakétával szórták meg az ukrán területeket. A támadások halálos áldozatokat is követeltek.

2026. február 13. 11:29
null

Az orosz hadsereg 154 drónnal és egy rakétával támadta Ukrajnát péntekre virradóra, a támadásnak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, lakóházakban és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 111 drónt hatástalanított, azonban 18 helyszínen 22 drón és az oroszországi Kurszk megyéből elindított Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta célba talált, két esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat - tette közzé a légierő parancsnoksága a hivatalos Telegram-csatornáján. A hivatalos jelentés kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott..

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
A Donyeck megyei Kramatorszkban három ember meghalt, két másik pedig megsebesült, mert találat ért egy családi házat – jelentette a megyei ügyészség sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A halálos áldozatok családtagok voltak, egy 8 éves gyerek, az édesanyja és nagymama is megsebesült a támadásban. Háborús bűncselekmény elkövetése miatt előzetes nyomozás indult.

Ismét nem kímélték a kikötővárost

Oroszország éjszaka nagyszabású dróncsapást mért az energetikai, a kikötői, az ipari infrastruktúrára és a lakóövezetre Odesszában és környékén, a csapásokban egy ember maghalt, hatan pedig megsebesültek – tette közzé az Unian hírügynökség a megyei ügyészség sajtószolgálatára hivatkozva.

Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-jelentését idézve azt is közölték, hogy 

a kikötőben műtrágyaraktárak rongálódtak meg, és tűz ütött ki, négy gépkocsi és egy tehervagon kigyulladt. 

Egy drón és a lelőtt támadóeszközök roncsai egy autókereskedés és egy szanatórium területén csapódtak be, két drón pedig többszintes lakóépületeket talált el.

A légitámadás következtében jelentős áram-, hő- és vízellátási zavarok léptek fel az Odesszai járás területén – fűzte hozzá a megyevezető.

Galérián a pusztítás:

Iszonyatos pusztítás Odesszában

Iszonyatos pusztítás Odesszában

(MTI)

Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP

