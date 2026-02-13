Péntek 13: lecsaptak az orosz drónok, lángokban állt Odessza (GALÉRIA)

Oroszország éjszaka nagyszabású dróncsapást mért az energetikai, a kikötői, az ipari infrastruktúrára és a lakóövezetre Odesszában és környékén, a csapásokban egy ember maghalt, hatan pedig megsebesültek – tette közzé az Unian hírügynökség a megyei ügyészség sajtószolgálatára hivatkozva.

Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-jelentését idézve azt is közölték, hogy

a kikötőben műtrágyaraktárak rongálódtak meg, és tűz ütött ki, négy gépkocsi és egy tehervagon kigyulladt.

Egy drón és a lelőtt támadóeszközök roncsai egy autókereskedés és egy szanatórium területén csapódtak be, két drón pedig többszintes lakóépületeket talált el.

A légitámadás következtében jelentős áram-, hő- és vízellátási zavarok léptek fel az Odesszai járás területén – fűzte hozzá a megyevezető.