02. 13.
péntek
tisza párt magyar péter the telegraph fidesz magyarország választás orbán viktor

A The Telegraph megírta, a Fidesz vagy a Tisza nyer az áprilisi választáson – és azt is, hogy miért

2026. február 13. 10:54

Tibor Fischer brit-magyar író szerint Orbán Viktor sikeres vezető, Magyarország oroszbarát álláspontja pedig valójában a magyar érdekeket szolgálja energiafüggősége miatt.

2026. február 13. 10:54
Tibor Fischer brit-magyar író szerint Orbán Viktor nem diktátor, hanem demokratikusan megválasztott politikus – írja a The Telegraph.

Fischer úgy véli,

Orbán Viktor sikeres vezető, Magyarország oroszbarát álláspontja pedig valójában a magyar érdekeket szolgálja energiafüggősége miatt.

Fischer elismeri a Tisza Párt előretörését, de úgy gondolja, Orbán Viktor várhatóan újra nyer majd az áprilisi választásokon.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

