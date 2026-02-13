A The Telegraph megírta, a Fidesz vagy a Tisza nyer az áprilisi választáson – és azt is, hogy miért

Itt a legújabb felmérés: ez ismét egy nagyon rossz hír Magyar Péternek!
Jelentősen vezet a Fidesz.
Tibor Fischer brit-magyar író szerint Orbán Viktor sikeres vezető, Magyarország oroszbarát álláspontja pedig valójában a magyar érdekeket szolgálja energiafüggősége miatt.
Tibor Fischer brit-magyar író szerint Orbán Viktor nem diktátor, hanem demokratikusan megválasztott politikus – írja a The Telegraph.
Fischer úgy véli,
Orbán Viktor sikeres vezető, Magyarország oroszbarát álláspontja pedig valójában a magyar érdekeket szolgálja energiafüggősége miatt.
Fischer elismeri a Tisza Párt előretörését, de úgy gondolja, Orbán Viktor várhatóan újra nyer majd az áprilisi választásokon.
