A The Telegraph megírta, a Fidesz vagy a Tisza nyer az áprilisi választáson – és azt is, hogy miért

Nyolcvanévesen újabb együttest alapított, pedig ő Magyarország legpocsékabb énekese – már látható a Hobo-film

Az alkotás rendhagyó road movie formájában dolgozza fel Földes László Hobo életművét, és bár főleg az archív bejátszások miatt érdekes, nem ad hozzá túl sokat a már jól ismert portréhoz. Az Úton lenni boldogság február 13-án, a főszereplő 81. születésnapján debütál a Dunán.