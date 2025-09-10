Megszakértette az osztrák elemző: Merkel nem hívta be a migránsokat, mindenért Orbán a hibás

A HVG oldalán interjú jelent meg Gerald Knaus politikai elemzővel, aki egy egészen elképesztő értelmezést vázolt fel a 2015-ös migrációs válsággal kapcsolatban. Az elemző egyenesen azt állította, hogy 2015-ben nem az iszlamista terror volt az igazi baj, hanem az, hogy Orbán „félelmet keltett” a terrorral kapcsolatban: „2015-ben jött a Charlie Hebdo elleni támadás. Az európai vezetők összezártak, Párizsba zarándokoltak, hogy kifejezzék szolidaritásukat az áldozatokkal, és ott a helyszínen ismerte fel Orbán, rendkívül korán, hogy a következő időszakban a migrációtól és az iszlámtól való rettegés mindent visz majd.”

Orbán Viktort hibáztatja az elemző. /Szíriaiak a Keleti Pályaudvar előtt 2015-ben. Fotó: FERENC ISZA / AFP

Minden Orbán Viktor hibája

Az elemző azt állítja, hogy Orbán Viktor a migrációs válság kezdetén „bűvészkedni” kezdett: