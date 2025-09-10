Megszakértette az osztrák elemző: Merkel nem hívta be a migránsokat, mindenért Orbán a hibás

Sokkoló: Berlinben már a rendőrök is egyre kevésbé tudnak németül
Gerald Knaus politikai elemző interjút adott Parászka Borókának és kifejtette, hogy szerinte Angela Merkel nem is hívta be a migránsokat, sőt azt suggalta, hogy minden Orbán Viktor hibája.
A HVG oldalán interjú jelent meg Gerald Knaus politikai elemzővel, aki egy egészen elképesztő értelmezést vázolt fel a 2015-ös migrációs válsággal kapcsolatban. Az elemző egyenesen azt állította, hogy 2015-ben nem az iszlamista terror volt az igazi baj, hanem az, hogy Orbán „félelmet keltett” a terrorral kapcsolatban: „2015-ben jött a Charlie Hebdo elleni támadás. Az európai vezetők összezártak, Párizsba zarándokoltak, hogy kifejezzék szolidaritásukat az áldozatokkal, és ott a helyszínen ismerte fel Orbán, rendkívül korán, hogy a következő időszakban a migrációtól és az iszlámtól való rettegés mindent visz majd.”
Az elemző azt állítja, hogy Orbán Viktor a migrációs válság kezdetén „bűvészkedni” kezdett:
„Úgy állította be, mintha Magyarország lenne Európa »védőbástyája«, a magyar lenne az a külső határszakasz, amely Európát védi. Pedig a külső határ Görögország volt.”
Szerinte a médiának nem Merkellel kellett volna foglalkoznia, hanem „a magyar határellenőrzés mulasztásaival.”
Szerinte azzal, hogy a Keleti Pályaudvarnál „engedték feltorlódni” a migránsokat Németországot „rákényszerítették” a befogadásra.
„Cinikus, ravasz manőver zajlott. Németország nem azt üzente, hogy „jöjjön mindenki”, de ez senkit sem érdekelt igazán. A televíziónézők annyit láttak, hogy tömeg van Budapesten, majd ez a tömeg elindul, és ugyanezek az emberek feltorlódnak az osztrák–magyar határon” – jelentette ki az elemző.
Az elemző kritikával illette azt is, hogy Orbán nem akar tömegével befogadni muszlim bevándorlókat. „Azt állította, hogy nincs olyan európai vezető, aki ellen tudna állni az iszlamizációnak vagy vissza tudná azt fordítani. És ez vált a szélsőjobb egyik legfontosabb üzenetévé Európa-szerte: az „ellenállás és visszájára fordítás” stratégiája.
Meg nem történtté tenni mindazt, ami évtizedeken át, de különösen az elmúlt tíz évben Európában történt. Ha szigorúan vesszük, ez nem más, mint felszólítás az etnikai tisztogatásra.”
Az elemző egyenesen azt állítja az interjúban, hogy „Orbánnak szüksége volt” a migrációs válságra.
