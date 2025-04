„Újabb orosz tűzszünet...

Akárcsak az előző, részben Trump-ról szól, egy gesztus az amerikai elnök irányába. PR. A kijevi támadás ugyanis Szumi és Krivij Rih után már sok volt Trumpnak – túl sok szörnyű kép. Akármi akármit gondol, Trump tényleg békét akar, és ezeket a támadásokat személyes sérelemként élte meg. Az oroszok azt okosan csinálják hogy Putyin sohasem mond ellent Trumpnak, de a támadásokat elhibázták.

De nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy nagyon sok vendég jön a moszkvai parádéra. Biztosítani akarják, hogy a 80. évforduló zavartalanul teljen ott is, más településeken is. Ezek után ha Ukrajna támadna, még inkább elfogadhatatlan lenne Washington vagy éppen Peking számára.

Tehát jóindulat vagy békevágy nincs ebben a javaslatban semmi – jó húzás, ahogy a húsvéti is az volt, semmi több, továbbra is Oroszországé a diplomáciai kezdeményezés.

A hosszabb tűzszünetbe és a tartós fagyasztásba szerintem csak akkor mennek bele az oroszok, ha jobb ajánlatot kapnak mint a mostani amerikai, ahhoz pedig még menniük kell előre a fronton. De remélem tévedek.”

Nyitókép forrása: Pixabay