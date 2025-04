Putyin választhat: deal vagy önsorsrontás

Pár hete baljós, setét fellegek kezdtek el gomolyogni a Donald Trump hivatalba lépésekor öles léptekkel elinduló ukrajnai béketeremtés felett: fehér házi megszégyenülését követően az eszköztelenül maradt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kötélnek állt, ám Oroszország látványosan lassítani kezdte a tűzszüneti tárgyalásokat. Bár az energetikai infrastruktúra támadásának kölcsönös szüneteltetése nagyobb eredmény, mint amit valaha bárki elért az orosz–ukrán háború diplomáciai frontján 2022 óta, azért ez mégiscsak a minimumprogramok minimuma volt, messze kisebb előrelépés nemcsak az ukránok által elfogadott teljes körű fegyvernyugvásnál, de az európai hajlandók koalíciója által javasolt légi és vízi tűzszünetnél is. És – tetszik, nem tetszik – most nem Ukrajna, nem a Nyugat, hanem Oroszország lassította a békefolyamatot. Azért, mert a hadszíntéren előnyben lévő országként most ez az érdeke, ellentétben 2021 végével, 2022 tavaszával és főleg 2022 őszével, amikor sokkal inkább orosz érdek lett volna a mielőbbi tűzszünet és béketárgyalás.