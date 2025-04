„A németek, mióta csak rájöttek, hogy máshol fogyasztható ételek és nők teremnek, egyesíteni akarják Európát. A mohóságból és irigységből született birtoklási vágyukat persze egy ideje már igyekeznek valami szebbe becsomagolni, mint mikor Alarik kifosztotta Rómát 410-ben. A múlt században fajelmélettel és a nemzetiszocialista ideológiával magyarázták át magukat más népek országába, ma pedig a válságok miatti történelmi szükségszerűséggel. De a központi elem mindig ugyanaz volt: a német népnek (fajnak) különös szerepet szánt a történelem, nekik kell vezetniük első körben Európát, aztán a világot. Ahogy Hans Baumann is mondotta volt:

»heute gehört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt«

De ugyanezek a mondatok szerepelnek az SPD, A BÜNDNIS 90/ GRÜNE és az FDP között köttetett koalíciós szerződésben is. Abban úgy értekeznek Európa és a világ iránt érzett különleges felelősségükről, hogy abba minden makettkupola bepárásodik a bunkerben. De az új Fahrer, Friedrich Merz is ezen a vonalon maradt, görcsösen beszél Németország különleges szerepéről és felelősségéről, ami miatt nekik a világ összes országát és népét össze kell fogni német vezetés alatt, mert különben győznek a válságok.

A válságok persze bármilyenek lehetnek. A korábbi német koalíció a klímaválság miatt akarta egyesíteni Európát, Merz meg az oroszok és egyéb biztonsági kihívások miatt érzi, hogy nekik különleges szerepet szánt a történelem.

A leendő német külügyminiszterként emlegetett Wadephul ugyanakkor jelezte: a következő német kormány még egy kísérletet tesz arra, hogy Magyarországot – Orbán Viktor politikája ellenére – ismét szorosabban bevonja az európai együttműködésbe.

Mint mondta, Berlin egyértelmű gesztust fog tenni Budapest felé. A cél az, hogy a magyar kormány is felismerje: a részvétel az európai közösségben közös érdek, és nem egyoldalú engedmény. Szerényen nem is követel többet tőlünk, mint Berlin Bécstől Berchtesgadenben 1938. február 12-én: »Magyarország kül- és hadpolitikáját össze kell hangolni Németországéval. A következő kormány még egyszer világosan ki fogja nyújtani a kezét Budapest felé. De azt is elvárjuk, hogy egyszer végre viszonozzák ezt, és kézfogásra kerüljön sor« – jelentette ki Wadephul, tehát adnak még egy esélyt a békés megoldásra, mielőtt megindítják az Otto-hadműveletet.”

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP