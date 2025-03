Trump mégse telepítené ki a palesztinokat Gázából?

Donald Trump amerikai elnök korábban azt javasolta, hogy az amerikaiak átvennék a Gázai övezetet, amelynek lakosságát az arab országok fogadnák be. Szerdán enyhítette a javaslaton és kijelentette, hogy ez nem jelenti a lakosság kitelepítését – számolt be a Times of Israel.

Az elnök éppen a Michael Martin ír miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót, mikor egy riporter arról kérdezte az ír vezetőt, hogy mit gondol Trump tervéről, hogy „kiűzi a palesztinokat a Gázai övezetből”. Trump ekkor közbeszólt:

Senki nem űz ki palesztinokat”

– jelentette ki.

Amikor Trump február elején bemutatta az ötletet, azt mondta, hogy az övezet nagyjából 2 millió fős lakosságát „véglegesen” áttelepítenék. Amikor arról faggatták, hogy ezt erőszakkal tennék-e, Trump kitartott amellett, hogy valójában egyetlen gázai sem akar a háború sújtotta övezetben maradni.

Bár Trump kiállt a terve mellett, a megvalósítás érdekében végzett munka korlátozott volt, és több vezető tanácsadója ragaszkodott ahhoz, hogy

a cél nagyrészt az volt, hogy az Egyesült Államok arab szövetségeseit arra kényszerítse, hogy saját javaslattal álljanak elő a Gázai övezet háború utáni kezelésére.

Az arab terv

Egyiptom a múlt héten mutatta be a gázai tervét, amelyet az Arab Liga egy kairói csúcstalálkozón támogatott. A terv szerint egy független palesztin technokratákból álló ideiglenes bizottság irányítja Gázát hat hónapig, mielőtt az enklávé feletti ellenőrzést átadnák a Palesztin Hatóságnak. A palesztin lakosságot egyik nemzet sem akarja befogadni, még ideiglenesen sem, hanem az újjáépítés során is az övezet kijelölt zónájában tartaná őket.

A terv legnagyobb szépséghibája az, hogy egyszer sem említi az enklávét jelenleg uraló terrorszervezetet, a Hamászt.

A Hamász és a lefegyverzés kifejezett említésének hiánya frusztrálta a Trump-kormányzatot, amely a terrorcsoport hatalomból való eltávolítását alapvető fontosságúnak tartja annak biztosításához, hogy Gáza újjáépülhessen.

A múlt héten Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja „jó szándékú első lépésnek” nevezte az egyiptomi tervet, amely „számos meggyőző vonást tartalmaz”. A megjegyzések pozitívabbak voltak, mint a Külügyminisztérium és a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivőié, akik „nem megfelelőnek” minősítették az arab tervet.

Nyitókép: Omar AL-QATTAA / AFP