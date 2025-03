A háború lezárását követő legnagyobb kérdés az lesz, hogy mi történik Ukrajnával. Brüsszel elkötelezett Ukrajna uniós csatlakozása mellett, amire felgyorsított eljárásban akarnak sort keríteni, de ez hatalmas terhet jelentene mind Európára, mind Magyarországra nézve. Mi azért indítunk véleménynyilvánító szavazást, hogy – Európában elsőként – a magyar emberek el tudják mondani az ezzel kapcsolatos véleményüket. Ukrajna EU-s tagsága nem valósulhat meg a magyarok akarata ellenére.

Az Európai Bizottság által bemutatott, uniós védelemről szóló »fehér könyv« fontos kérdéseket vetett föl. Egyrészről helyes, hogy elindult az európai országok együttműködése az európai védelempolitika terén. Magyarország egyetért az európai védelmi képességek fejlesztésének szükségességével, ez régóta hangoztatott magyar álláspont. Különösen támogatjuk, hogy az Európai Unió pénzügyi rendszere is segítse a tagállamokat saját kapacitásaik fejlesztésében, valamint hogy az EU nagyobb költségvetési rugalmasságot biztosítson a tagállamok részére a védelmi kiadások elszámolására.

Másrészről viszont aggodalomra ad okot, hogy úgy tűnik, hogy az európai országok vezetői azt szorgalmazzák, hogy Ukrajna felfegyverzésének terhét is az Európai Unió vállalja. Magyarország álláspontja szerint az európai fejlesztésekre szánt pénzt nem szabad átadnunk egy unión kívüli állam részére.

Továbbá, a brüsszeli vezetők egy része arra kívánja felhasználni a jelenlegi kezdeményezést is, hogy a nagyobb föderalizáció irányába mozdítsák el az Európai Uniót. Magyarország a védelmi képességek fejlesztését egyértelműen nemzeti hatáskörnek tekinti, támogatja a tagállamok közötti mélyebb együttműködést, de Brüsszel az európai védelempolitikára is egyre inkább kiterjesztené hatásköreit. Ezt nem tudjuk támogatni.