„Az egész világ döbbenten nézte azokat a képsorokat, amelyek a Fehér Ház Ovális Irodájában készültek Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójáról, vagyis inkább vitájáról. A nyilvánosság előtt nem megszokott képsorok ugyanakkor valójában éppen azért voltak megdöbbentőek, mert a világ szeme előtt játszódtak le és nem zárt ajtók mögött.

Persze a »jól értesült« elemzők egyből a jelenlegi világrend végét látták a jelenet képkockái mögött, a helyzet ennél sokkal árnyaltabb, mára pedig kiderült, hogy akik ezt jósolták, valójában elhamarkodottan nyilatkoztak. Tény, hogy a találkozó nem sikerült jól, ahogyan az is, hogy Donald Trump erre válaszul leállította az Ukrajnának szánt további fegyverszállításokat. Erre reagálva és a helyzet komolyságát felismerve ugyanakkor

Zelenszkij is tollat ragadott és lényegében kapitulált Trump előtt.

Az ukrán elnök elismerte, hogy hibázott a Fehér Házban, illetve megköszönte Donald Trumpnak azt a segítséget, amelyet első elnöki ciklusa idején nyújtott Ukrajnának. Emellett arra is nyitottságot mutatott, hogy végül aláírja azt a ritkaföldfémekről szóló egyezményt, amely a washingtoni találkozó egyik fő célja lett volna.

A levél legérdekesebb része ugyanakkor mégiscsak az, amelyben Zelenszkij leírja, hogy a béke mellett áll és kész ezért tenni is. Az ukrán elnök ezt többször is hangsúlyozza és kiemeli, hogy mindezt amerikai vezetéssel képzeli el. Innen nézve

még csak nem is az az igazán fontos, ami benne van ebben a levélben, hanem az, ami hiányzik belőle: ez pedig Európa.

Az összes nagy európai ország vezetőjével tárgyaló Zelenszkij és az Uniós csúcson is részt vevő ugyanis említést sem tesz arról, hogy a békefolyamatban Európának szerepe lenne, vagy hogy abba a kontinens országait is be kellene vonni. Szomorú képet fest ez a kontinens geopolitikai súlyáról, hiszen az ukrán elnök lényegében beismeri, hogy az európai vezetőkkel folytatott megbeszéléseiből azt a következtetést vonta le, hogy az Egyesült Államok nélkül nem megy, hogy Európa önmagában kevés ahhoz, hogy megerősítse Ukrajnát és megadja a kellő biztonsági garanciákat Kijevnek.”