Teljes pánikban az NGO-k, segélykiáltással felérő levelet írtak az uniós vezetőknek

Összesen 63 NGO, – közöttük a Magyar Helsinki Bizottság – írták alá azt a tagállamok állam- és kormányfőinek, valamint az uniós intézmények vezetőinek címzett levelet, amelyben a USAID megszüntetése miatti cselekvésre szólítanak fel. Az ICJ nevű svájci NGO honlapján közzétett Call for EU Leadership: Step Up to Sustain Global Development Aid című dokumentum írói úgy vélik, hogy a

USAID működésének felfüggesztésére azonnali uniós választ kell adni,

hiszen a felfüggesztés sérti a sérülékeny társadalmi csoportok és a civil társadalom érdekeit. A levél szerint egyedül az Unió van abban a helyzetben, hogy betöltse a nemzetközi segélyezésben az Egyesült Államok visszalépésével keletkező űrt. Úgy vélik, az uniós fellépés elmaradása gyengítené az Unió legitimitását és globális szerepvállalását.

Fokozott finanszírozást sürgetnek

Ebből kifolyólag sürgetik a címzetteket, hogy fokozzák a finanszírozást, különösen azokon a területeken, ahol a Trump-adminisztráció lépéseinek eredményeként a legdrasztikusabb csökkentés várható a támogatásokban, mint amilyen az LMBTIQ-jogok, a reproduktív gondozás, a faji igazságosság, a nemek közötti egyenlőség stb. Az előbbieken túl,

más brüsszeli NGO-k is aggódnak a USAID felszámolása miatt.

Az európai integráció elmélyítéséért küzdő European Youth Forum nevű szervezet például a USAID-en keresztüli támogatások elmaradásának nyugat-balkáni hatásait taglalja. Szerintük a civil szervezetek nyugat-balkáni működését az Európai Bizottság programjain (például a CERV-en) keresztül kell biztosítani.

Orbán Viktor is reagált

Miután Donald Trump amerikai elnök hatalmas csapást mért a tevékenységükre az Egyesült Államokban, a „globalista, liberális, Soros-NGO-hálózat” Brüsszelbe menekül – írta kedden Orbán Viktor miniszterelnök az X-en.

Figyelem! A félelmeink beigazolódtak”

– írta a kormányfő, aki szerint 63 ilyen civil szervezet „különféle emberi jogi projektek mögé bújva pénzt kér Brüsszeltől”.